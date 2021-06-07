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送貨遭客狂噴酒精！司機嘆「被當瘟神」　苦命心聲惹哭網

▲有名物流司機抱怨，疫情期間送貨被當成瘟神，還有客人對他狂噴酒精，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有名物流司機抱怨，疫情期間送貨被當成瘟神，還有客人對他狂噴酒精，讓他相當崩潰。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 18:21:06

台灣疫情持續延燒，許多民眾都選擇待在家防疫，卻也使得網購數暴增，讓物流業者簡直忙翻。對此，就有物流宅配送貨司機抱怨，在疫情期間送貨，不但被客人狂噴酒精，還遇到奇葩客人不接電話，理由竟是「不接陌生電話」，這些都讓他相當崩潰，貼文一出也引起網友熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，自己是一名物流宅配送貨司機，雖然因為疫情影響，現在的貨運量比三大節日、過年還要大，但他認為有些客人的行為，才讓人更加困擾。

原PO解釋，自己一整天不敢吃也不敢喝，因為坐在車上吃東西，還會被拍照檢舉「說我們是防疫破口」，而且疫情期間，很多超商及加油站的廁所都不外借，導致他根本沒有地方可以上廁所，唯一能好好吃的一餐就是回家吃的那頓晚餐。

▲有客人怕染疫，竟對著原PO和貨物狂噴酒精，這讓他忍不住直呼「酒精噴到眼睛，知道這有多痛嗎？」（示意圖，非當事人／取自
▲有客人怕染疫，竟對著原PO和貨物狂噴酒精，這讓他忍不住直呼「酒精噴到眼睛，知道這有多痛嗎？」（示意圖，非當事人／取自 Unsplash ）
原PO送貨時，不但被客人用態度很差的口氣問「送什麼東西？」、「東西放外面就好不要拿進來奇怪了？」甚至還有客人直接拿酒精對他跟貨物噴灑的，「在沒有被告知的情況下，突然被噴酒精又噴到眼睛，你知道那有多痛嗎？」這些都讓他相當無奈，只能苦苦哀求「麻煩！請不要把我們物流人員當作瘟神」。

原PO透露，還有客人特地註明要電話聯繫，結果他送到客人家時卻不接電話，客人出來領貨還會問「不是有備註要先打電話聯繫嗎？」他立刻解釋是對方沒接電話，沒想到客人竟回「喔，我想說陌生電話就不接了」，這讓他忍不住崩潰「這樣要我如何送貨？」

許多網友看完也紛紛回應，「不事先打招呼，對人噴酒精，真的母湯」、「愛買又怕髒，很有事」、「拿酒精對人噴真的很沒禮貌」、「辛苦了！我老公也是物流司機！很感謝你們的拿命送貨」、「真的很討厭訂貨又不接電話的」、「辛苦了！有你們真好」、「真的希望大家多多體諒，身為家屬真的很心疼他們的努力跟辛苦」、「辛苦了，也請注意自身防疫安全」。（編輯：許智超）

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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