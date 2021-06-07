狂勸端午別回家！媽急喊：不是怕病毒　真相曝光網全笑翻

端午連續假期就快到了，中央流行疫情指揮中心今（7）日宣布，全國防疫第三級警戒管制將延長至6月28日，不少醫護人員與政治人物也出面呼籲民眾減少從北部返鄉回南部的行為，擔心疫情因返鄉潮一發不可收拾。日前擁有近30萬粉絲的臉書粉絲專頁「台灣迷因」就分享了一名地方媽媽急勸孩子別回家，不過原因竟不只是「害怕病毒」，真相曝光後立刻掀起討論，更讓一票網友全笑翻。

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臉書粉專「台灣迷因」解釋這是一則真實故事，原來是一名「地方媽媽」趁昨天打電話叮嚀孩子，要求他千萬別趁著端午的連續假期回家，不過這通電話背後的原因並不只是害怕病毒，而是害怕當地的里長伯，「因為我家附近的里長伯們最近都串連起來，只要有在外地的人想回到家鄉去避難，他們馬上就會發現」。

▲擔心端午返鄉潮可能成為疫情破口，台南市長黃偉哲祭出退票拿獎金活動，退掉返鄉車票，台南市政府還給你獎金200元。（圖／翻攝自黃偉哲臉書）

這群里長們不僅特地紀錄外地返鄉的居民，還會用社區的擴音器照三餐廣播宣導「各位里民，請大家注意，在我們里XX路XX號有個從外地回來的里民，我們已經口頭勸告請他自主隔離14天，如果有看到他跑出來外面，或是沒戴口罩，請大家協助通報，一起把他趕回去」。

由於地方里民大家都互相認識，所以消息在住戶之間也會口耳相傳，「最神的是他們強到連你是從台中還台北回來的都知道，而且那陣子里民會連你的家人都怕，不敢靠近，然後那個廣播是照三餐在廣播，所以非常丟臉」，這也是這名地方媽媽特別打電話要求孩子別回家的關鍵，原PO也表示，雖然方法有些極端，不過對鄉下而言卻有奇效「請全台各地里長可以參考！」。

▲國內本土新冠肺炎感染爆發，5月15日至6月7日累計確診10172例。(圖／NOWnews製表)

里長伯的超狂作法曝光後，大批網友也紛紛留言表示認同，「我也想要我們這邊也這樣，我想當里長伯瘋狂放送」、「鄉下的廣播器超猛的，然後街坊婆媽監視器，開始啟動」、「惹神惹鬼別惹里長伯」、「地表最強里長」、「里長伯真是比媽媽還厲害的生物」。（編輯：楊智傑）