減少致死率 林右昌建議中央：優先讓65歲以上長者打疫苗
為避免養護機構再傳出疫情，基隆市長林右昌今（7）日指出，市府除要求全市26家的機構作好防範，也建議中央應該針對北北基桃及苗栗，策略性的打擊重點熱區，並優先針對65歲以上長者施打疫苗。
記者陳志仁／基隆報導
2021-06-07 19:11:43
林右昌說，特針對養護機構實施預防性的作為，除完成全市26家機構感控措施的稽查，另424名工作人員全面進行預防性的快篩，結果皆為陰性；此外，強化機構「分艙分流」照顧原則，且須設有隔離室，所有機構第一線工作人員全數完成疫苗接種，提升工作人員的防護裝備規格（包括隔離衣、護目鏡)）。
林右昌呼籲，隨著疫情進入社區感染的階段，建議中央應該針對疫情較嚴重的地區，如北北基桃及近期的苗栗，策略性的打擊重點熱區；並根據英國的經驗，施打疫苗比例達到30%至40%，日增病例數就會明顯的下降，也能讓疫情得到控制。
林右昌認為，基隆市的65歲以上長者人數達65626人，佔人口比例17.82%，在全國各縣市排名第6，75歲以上長者也有23,487人，佔人口比例6.41%；此外，包括65歲以上的長者、養護機構及洗腎患者，本來就是致死率較高的群體，建議中央能夠進行重點施打，相信就能夠減少致死率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。