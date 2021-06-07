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女跪求LINE聊天多加「一功能」！眾人秒搖頭：比已讀更煩

▲有女網友指出，希望社交軟體LINE能讓用戶在聊天時多加一功能，卻引來眾人紛紛搖頭。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲有女網友指出，希望社交軟體LINE能讓用戶在聊天時多加一功能，卻引來眾人紛紛搖頭。（示意圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 19:37:23

近年來科技日新月異，人手一機的情況早已見怪不怪，隨著網路快速發展，不少人都會透過社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡。不過，就有女網友指出，希望透過LINE聊天時能多加一個功能，卻引來眾人搖頭直呼「已讀跟收回顯示就夠討厭了，別再多這個了！」

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原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示以前聊msn時，如果對方正在輸入文字，視窗上都可以看到「對方正在輸入...」的字樣，因而讓她好奇發問「可是現在都沒有，好煩喔！有時候對方已讀了也不知道到底有沒有要回你，大家希望line加入這個功能嗎？」

▲女網友好奇詢問「為什麼line沒有對方正在輸入的功能？」（圖／翻攝PTT）
▲女網友好奇詢問「為什麼line沒有對方正在輸入的功能？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，隨即引起眾人討論，「IG有，覺得壓力很大」、「telegram，有這功能」、「而且常常你…他… 然後他又不輸入了」、「tg連對方傳檔案都會說傳檔中」、「你是不是很閒沒事做」、「不只msn，即時通也有」。

但不少人紛紛搖頭直言「還好，有已讀就夠了，顯示輸入中對方打很久反而會緊張覺得是不是有什麼問題」、「不要吧，這樣有點煩，人家已讀沒回，就當作句點就好啦」、「已讀跟收回顯示就夠討厭了，別再多這個了」、「之前沒注意到打字條沒點掉，被嘴在打什麼快點enter，所以不太喜歡這功能」、「已讀就很討厭了還給我輸入中」。（編輯：陳雅雲）

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