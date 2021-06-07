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深夜暴雨連送5單！遲到遭客嗆「乞丐」　外送員1招神反擊

▲有外送員抱怨，半夜冒著風雨連送5單，想不到遭客人辱罵。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲有外送員抱怨，半夜冒著風雨連送5單，想不到遭客人辱罵。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 22:09:09

台灣疫情嚴峻，加上近日豪雨連發，不少民眾都待在家防疫，也會選擇透過美食外送平台點餐，因此近期對於外送的需求增加。不過，就有名女外送員抱怨，她半夜冒大雨送單，加上系統問題因此時間有點延誤，卻被客人罵「乞丐、爛貨」，讓她相當氣憤，最後直接用一招反擊對方，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《外送員的奇聞怪事》表示，她前幾天半夜送餐時，不但冒著風雨，還被系統疊了5單，只能一間一間領餐再一一送達，結果其中一名客人就傳訊息問「餐點送去哪？」她也老實回答，地址和前面還有單，想不到對方直接爆氣「沒辦法準時就不要接這麼多單，真的很誇張」。

原PO立刻向客人解釋原委，並建議他「若是無法等待，可以自行出門購買」，對方卻繼續嗆「你乞丐嗎？我絕對投訴你」，她也不甘示弱的說「請投訴，我們也是可以投訴客人的，現在需要送餐的人很多，我們絕對只想服務好客人」。

▲原PO向客人解釋原委，但對方不但不領情，還直接罵她「妳乞丐嗎？」（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》
▲原PO向客人解釋原委，但對方不但不領情，還直接罵她「妳乞丐嗎？」（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》 ）
客人發現這招對原PO沒用後，開始挑釁「喔喔喔，送餐真了不起呢」、「可悲喔！」、「拿了餐不送，是偷囉」、「取什麼單啊，不要拿啊」，這讓她相當火大，直接將餐點送回原本的餐廳，並告知客人找其他外送員，但對方還繼續罵「誰要吃，妳什麼東西」，甚至罵她「爛貨」，誇張行徑讓她傻眼。

原PO最後無奈的說，她半夜12點冒著風雨，送了五單外送，不敢說自己德才兼備、使命必達、溫良恭儉讓，但怎麼樣都不應該被人羞辱「乞丐」、「爛貨」、「偷」吧？原本想提告，但由於警察不受理私人對話，無法進行刑事訴訟，只好將對話曝光，並希望同行的網友要小心這名客人。

貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「每份職業都應尊重，罵乞丐也不會變首富，辛苦了」、「就是有這種自以為花錢是大爺的人，夾單是系統給的，根本推不掉」、「太扯！一單才多少錢，以為自己是皇帝？」、「他不知道系統派的單根本推不掉，就自以為外送員可以自己選接很多單」、「送餐不缺這奧客人業績，讓他繼續等吧」、「受委屈了，妳辛苦了」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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