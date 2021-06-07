深夜暴雨連送5單！遲到遭客嗆「乞丐」　外送員1招神反擊

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO立刻向客人解釋原委，並建議他「若是無法等待，可以自行出門購買」，對方卻繼續嗆「你乞丐嗎？我絕對投訴你」，她也不甘示弱的說「請投訴，我們也是可以投訴客人的，現在需要送餐的人很多，我們絕對只想服務好客人」。
客人發現這招對原PO沒用後，開始挑釁「喔喔喔，送餐真了不起呢」、「可悲喔！」、「拿了餐不送，是偷囉」、「取什麼單啊，不要拿啊」，這讓她相當火大，直接將餐點送回原本的餐廳，並告知客人找其他外送員，但對方還繼續罵「誰要吃，妳什麼東西」，甚至罵她「爛貨」，誇張行徑讓她傻眼。
原PO最後無奈的說，她半夜12點冒著風雨，送了五單外送，不敢說自己德才兼備、使命必達、溫良恭儉讓，但怎麼樣都不應該被人羞辱「乞丐」、「爛貨」、「偷」吧？原本想提告，但由於警察不受理私人對話，無法進行刑事訴訟，只好將對話曝光，並希望同行的網友要小心這名客人。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「每份職業都應尊重，罵乞丐也不會變首富，辛苦了」、「就是有這種自以為花錢是大爺的人，夾單是系統給的，根本推不掉」、「太扯！一單才多少錢，以為自己是皇帝？」、「他不知道系統派的單根本推不掉，就自以為外送員可以自己選接很多單」、「送餐不缺這奧客人業績，讓他繼續等吧」、「受委屈了，妳辛苦了」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。