變頻冷氣爽吹10年！男收帳單愣「暴增了」 行家揭關鍵
炎炎夏日到來，不少民眾早已打開冷氣涼爽一番，但不少人卻擔憂電費隨之暴漲，因而讓荷包不堪負荷，針對如何節能省電，一直以來都是網路上熱議的話題。不過，就有網友指出，家中的變頻冷氣是十年前的機型，近期發現電費突然暴漲，讓他萌生換冷氣的念頭，因此好奇詢問「請問十年前變頻換新變頻是否會省電？」對此，就引來行家解答關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-06-07 22:21:11
原PO於PTT上發文，表示自家客廳的變頻冷氣是十年前的機型，但近期他就發現電費暴漲，「使用習慣一樣都是白天開客廳28度+風扇，晚上開臥室，去年同期一天16度，今天最近一個月24-26度。」這也讓他萌生換冷氣的念頭，「自己算了一下也發現當初裝的太小台了，但是怕花了一筆錢，結果沒省比較多」，因而好奇發問「請問十年前變頻換新變頻是否會省電？」
問題一曝光，就有人認為可以先從清潔濾網開始著手，直言「清洗濾網，買一瓶冷氣清洗劑處理一下試試看」、「冷氣用十年都沒請人清洗的話，應該是太髒導致冷房效率不高又會比較耗電」；也有網友建議應先檢修看看再決定是否更換，「建議你去看電錶數字喔，比對有開冷氣跟沒開冷氣」、「我覺得先查修看看吧，沒道理以前這樣開省省的而現在這樣開就耗電，如果沒問題的話再來考慮要不要換」。
不過，亦有行家指出，可以嘗試購買最新款變頻冷氣，「會省電，十年省電技術差滿多的」、「我記得現在的一級變得比較嚴格」、「10年前的效率應該沒有現在那麼好吧！現在有些機種還是會標EER」、「直接挑cspf最高的去買啦！保證沒問題」。
事實上，台電於臉書粉專《電力粉絲團》上曾表示，根據統計，家庭夏天用電最多的是冷氣，幾乎快佔總用電量的一半，如民眾需長時間使用冷氣，省電有感的方式就是「改用變頻冷氣」，且選擇能源效率第1級+CSPF值高的機種最省電。台電也解釋，能源局從106年1月起已開始啟用冷氣季節性能因數（CSPF）能效指標，全面取代原能源效率比（EER）。建議民眾購買冷氣機前，可以評估自家的冷房空間與CSPF指標作整體考量，選擇合適的冷氣噸數及功能。（編輯：陳雅雲）