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大學辦紙飛機競賽！他用「紙團」奪季軍　冠軍神回全笑翻

▲有位日本網友參加大學的紙飛機競賽，沒想到竟用「紙團」贏得季軍。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有位日本網友參加大學的紙飛機競賽，沒想到竟用「紙團」贏得季軍。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-07 23:12:31

日本東京工業大學日前在學期末舉辦「紙飛機大賽」，一位網友因為選了「工學通識課程」，所以必須參加比賽，但他做的紙飛機無法飛行，最後乾脆將紙「揉成一團」參賽，沒想到竟然得到第3名，讓他相當傻眼，貼文一出，也意外釣出冠軍也是「紙團飛機」，讓網友們全笑翻。

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根據日媒《@nifty》報導，一名日本網友「@terurunchan」在《Twitter》表示，教授在學期末舉辦紙飛機比賽，並規定要以「2張A3圖紙、膠水、20個迴紋針」以內的重物來製作紙飛機，而且不能使用外力發射器，評分標準是飛行的「時間」和「距離」。

▲原PO最後決定用紙團參
▲原PO最後決定用紙團參 賽，沒想到因此獲得第3名。（圖／翻攝自《@terurunchan》Twitter ）
然而，原PO一直做不好紙飛機，但他曾詢問過教授，對方指出「只要符合以上要求，紙飛機做成怎樣都可以」，於是他突發奇想用「紙團」參戰，想不到竟因此獲得第三名，讓他興奮的發文分享，並開玩笑的說「把紙揉成一團丟出去就能拿到獎狀了」。

▲冠軍也在底下回覆，自己也是用「紙團」飛機參賽。（圖／翻攝自《＠bu_iiiiin》Twitter
▲冠軍也在底下回覆，自己也是用「紙團」飛機參賽。（圖／翻攝自《＠bu_iiiiin》Twitter ）
更扯的是，這篇貼文也釣出冠軍「＠bu_iiiiin」的回覆，表示自己也是用「紙團」參加比賽，「沒想到有同樣獵奇想法的人」，這讓網友們都看傻了眼，「只有第二名是認真比的嗎哈哈哈」、「其實這是投手比賽」、「你可能是被紙飛機耽誤的投手」、「叫其他認真摺紙飛機的同學情何以堪，哈哈」、「合理，這樣空氣阻力最小」、「這是在比誰能夠丟比較遠吧」。（編輯：許智超）

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