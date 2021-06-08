喝紅茶驚覺沒味道！她怕「失去味覺」狂吃辣椒　結局糗翻

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原PO只好打開蛋餅，並加入大量的辣椒，想試試自己的味覺，想不到一吃差點被辣瘋，她再喝一口紅茶才發現，原來紅茶是有味道的，只是做成「微糖」，這讓她忍不住直呼「真的奉勸各位餐飲店老闆們，不要隨意更改餐點的口味，就算做好了也請再試一下味道，當時的我害怕極了！」
許多網友看完也紛紛回應，「老闆只是忘記加糖而已」、「差點沒被自己嚇死」、「其實是老闆忘了調味」、「現在要是突然吃不到味道，真的會很恐懼」、「現在聞不到味道都會很緊張」、「別過度恐慌，沒事就好」、「一下嚇死，一下辣死」、「對不起，我先笑出來了」。
另外，也有不少人分享類似經驗，「剛剛午餐吃飯我也懷疑我中，高麗菜沒味道，吃了一口肉發現好鹹」、「那天我煮了一桶忘記加糖的綠豆湯，好多客人喝了嚇到誤以為自己中了」、「我兒子前幾天感冒，他說起床的第一件事就是看看自己有沒有味覺」、「我吃泡麵發現沒味道，後來才看到是醬包少了一包，真是嚇死」。（編輯：許智超）
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