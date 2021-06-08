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喝紅茶驚覺沒味道！她怕「失去味覺」狂吃辣椒　結局糗翻

▲有網友買早餐後喝了一口紅茶，發現居然沒味道，讓她頓時呆住。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲有網友買早餐後喝了一口紅茶，發現居然沒味道，讓她頓時呆住。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 00:11:00

台灣疫情持續延燒，因此許多民眾只要出一點點症狀，就會擔心自己是否確診。近日，就有網友分享，她買早餐後喝了一口紅茶，卻發覺沒味道，讓她以為自己失去味覺，真相曝光後，忍不住直呼「當時的我害怕極了！」

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原PO在《爆廢公社》表示，她早上到早餐店買了蛋餅和紅茶，喝了一口紅茶卻讓她瞬間呆住，因為紅茶的味道竟然跟白開水一樣，她的腦中開始思考「我去哪？有沒有碰到誰…算了，就算真的中鏢了，也要先吃飽吧」。

原PO只好打開蛋餅，並加入大量的辣椒，想試試自己的味覺，想不到一吃差點被辣瘋，她再喝一口紅茶才發現，原來紅茶是有味道的，只是做成「微糖」，這讓她忍不住直呼「真的奉勸各位餐飲店老闆們，不要隨意更改餐點的口味，就算做好了也請再試一下味道，當時的我害怕極了！」

▲嚇壞的原PO立刻打開蛋餅，加入大量辣椒試試，結果差點被辣瘋。（圖／NOWnews資料照）
▲嚇壞的原PO立刻打開蛋餅，加入大量辣椒試試，結果差點被辣瘋。（圖／NOWnews資料照）
許多網友看完也紛紛回應，「老闆只是忘記加糖而已」、「差點沒被自己嚇死」、「其實是老闆忘了調味」、「現在要是突然吃不到味道，真的會很恐懼」、「現在聞不到味道都會很緊張」、「別過度恐慌，沒事就好」、「一下嚇死，一下辣死」、「對不起，我先笑出來了」。

另外，也有不少人分享類似經驗，「剛剛午餐吃飯我也懷疑我中，高麗菜沒味道，吃了一口肉發現好鹹」、「那天我煮了一桶忘記加糖的綠豆湯，好多客人喝了嚇到誤以為自己中了」、「我兒子前幾天感冒，他說起床的第一件事就是看看自己有沒有味覺」、「我吃泡麵發現沒味道，後來才看到是醬包少了一包，真是嚇死」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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