市長真的很煩惱　侯友宜籲：端午節待在家不返鄉

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衛生局補充，淡水馬偕社區篩檢站每日能服務的量能為200位，採網路預約和現場取號方式，汐止綜合體育場設置的機動快篩站，則是由汐止國泰醫院負責，每日採檢量能達200位，現場只做快篩，如快篩陽性才採PCR檢驗；此外，篩檢站已達36處，社區篩檢站則有18處，總篩檢量能可達5000人。
侯友宜指出，端午節快到了，拜託秉持「勿探親、勿訪友、不餐敘、不聚會」，也不要返鄉，保持低度的活動，面對防疫的共體時艱；此外，民眾要待在家很多天真的很難，心情一定很鬱悶，很難找到情緒出口，尤其端午連假3天很重要，若現在開放大家出門，傳染機率就會越高，直說「市長真的很煩惱」。
有民眾確診後未被安排住院治療，而是住房疫旅館，質疑新北的SOP有問題？衛生局長陳潤秋回應，一切依照中央的指引，如果確診民眾有症狀的送醫院，無症狀的送集中檢疫中心，且集中檢疫中心不是一般的旅館，而是有，醫護人員在照顧，若在集中檢疫中心有狀況的話，也會另做安排。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。