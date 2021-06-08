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市長真的很煩惱　侯友宜籲：端午節待在家不返鄉

▲新北市長侯友宜指出，端午連假3天很重要，若現在開放大家出門，傳染機率就會越高，直說「市長真的很煩惱」。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜指出，端午連假3天很重要，若現在開放大家出門，傳染機率就會越高，直說「市長真的很煩惱」。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-08 00:20:45

新北市7日雖新增82例的本土個案，但卻是5月15日後新低；不過，新北市長侯友宜憂心忡忡的提醒，雖然確診的數字有下降，但他「非常非常的擔心」，因為還有很多的確診個案沒找到，隨時要有最壞的打算，因為一個不小心，就會有一波的高峰上來。

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侯友宜也特別點名蘆洲區，該區的累計確診數為211人，為了快速找到隱藏的無症狀確診者，將在蘆洲區的永安公園設快篩站，及新莊部北社區設快篩站， 8日也會設置淡水區的馬偕社區篩檢站、汐止區的綜合體育場機動篩檢站，希望藉由不斷的擴充篩檢量能，透過廣篩的方式，把沒有確診的個案找出來。

▲新北的篩檢站已達36處，社區篩檢站則有18處，總篩檢量能可達5000人。（圖／新北市政府提供）
▲新北的篩檢站已達36處，社區篩檢站則有18處，總篩檢量能可達5000人。（圖／新北市政府提供）
 

衛生局補充，淡水馬偕社區篩檢站每日能服務的量能為200位，採網路預約和現場取號方式，汐止綜合體育場設置的機動快篩站，則是由汐止國泰醫院負責，每日採檢量能達200位，現場只做快篩，如快篩陽性才採PCR檢驗；此外，篩檢站已達36處，社區篩檢站則有18處，總篩檢量能可達5000人。

侯友宜指出，端午節快到了，拜託秉持「勿探親、勿訪友、不餐敘、不聚會」，也不要返鄉，保持低度的活動，面對防疫的共體時艱；此外，民眾要待在家很多天真的很難，心情一定很鬱悶，很難找到情緒出口，尤其端午連假3天很重要，若現在開放大家出門，傳染機率就會越高，直說「市長真的很煩惱」。

有民眾確診後未被安排住院治療，而是住房疫旅館，質疑新北的SOP有問題？衛生局長陳潤秋回應，一切依照中央的指引，如果確診民眾有症狀的送醫院，無症狀的送集中檢疫中心，且集中檢疫中心不是一般的旅館，而是有，醫護人員在照顧，若在集中檢疫中心有狀況的話，也會另做安排。

▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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