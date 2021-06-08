「端午節真的可返鄉」！殯葬業超強逆向操作 網朝聖跪地
這週末就是端午連假，各界都呼籲「不要返鄉，不要讓病毒隨意移動」，深怕這波移動人潮成為防疫破口，結果原本台鐵返鄉車票銷售一空，在這幾天退票率達到快8成。不過，台南卻有一家生命禮儀公司卻鼓勵大家「端午節返鄉」，不過細看內容之後，幽默的用詞讓網友全笑翻。
編輯中心/綜合報導
2021-06-08 10:08:38｜2021-06-08 12:30:27
台南佳里元陞生命禮儀公司在臉書貼文，第一句就表示「我可以抗議政府阻止大家返鄉是在阻礙殯葬業的發展嗎？端午節請盡快返鄉，這樣我才有機會服務到您！」以反串幽默的字句帶出染上新冠肺炎恐怕會喪命的主旨，反向請各位不要在「端午節返鄉」。
該公司表示「如果這樣的文案都沒辦法嚇到要回來的人，也只能服務了，運氣好除了端午可以團圓，連頭七跟尾七也都可以，火化不需要排隊即可享受VIP等級，夜間也能為您服務，也能三代同堂同享同一排同一層樓喔！無限列車端午節版希望大家都能當炎柱，大家避免到火化場一起成為真正的炎柱骨灰版。」
貼文一出，立刻吸引破千人分享轉傳，不少人表示「史上最強文案哈哈哈」、「真的會嚇到直接退票，這篇給推」、「朝聖！返鄉就是支持殯葬業！」、「今日端午，明日清明，大推」、「希望您各地同業都能像您這樣有魄力」、「好猛的文案，很有勇氣發啊！強」、「如果我有買車票，看到這篇馬上就退票＝＝」。（編輯：張嘉哲）
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