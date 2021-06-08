炒飯怎麼炒都失敗！釣老饕分享「3關鍵」：保證餐廳等級

炒飯要怎麼炒才好吃？就有一名網友崩潰表示，自己每次做炒飯，每次都失敗變「鍋巴」，且無論是用隔夜飯還是剛煮好的飯都一樣，因此崩潰求助「炒飯達人」，貼文一出，也釣出專業老饕曝「3撇步」，表示這樣就能炒出跟餐廳一樣好吃的炒飯。





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該名網友在PTT以「炒飯達人請進，我快瘋了」為題發文，表示自己試著看過網路上的教學，像是「飯不能用鍋鏟插，只能用撥的、用推的，慢慢在鍋子裡，米飯就會自然推散開了」，可是他照做以後，「每次炒出來都跟鍋巴沒兩樣，我明明已經很小心，可是怎麼弄就是弄不散」。





而他近日又想試試看，「不信邪的我決定又要嘗試，這次用剛煮好的飯，結果飯一放下去鍋子，我就有種不妙的預感，果不其然，我怎麼推，米粒就是不會鬆，又變成糊糊的一整片，然後煎著煎著又變成鍋巴」，讓他超崩潰「炒到一半我就知道大勢已去，根本就跟外面的炒飯完全不一樣，還超難吃，我使用平底鍋，失敗會跟這有很大關係嗎，炒飯達人，誰能救救我，到底怎麼漾才能炒出一個正常鬆散的飯，炒出真正好吃的炒飯」？





▲原PO分享自己料理的炒飯。（圖／翻攝自PTT）

其中，也有不少老饕分享「3撇步」，就是「油量」、「火侯」和「鍋熱」都很重要，「油夠不夠? 要放的油不算少喔」、「鍋熱油夠」、「油太少吧」、「注意火候跟油，飯水份不能太多」、「火開大一點，油加多一點，翻動快一點就好」、「要大火+甩鍋，不然真的很難達到外面餐廳等級」、「 蛋黃扮到飯裡再下鍋，油多一點點」、「熱鍋，火要大火」、「如果是炒飯新手，那就把生蛋先拌入飯，再熱油下去炒，保證成功」。（編輯：郭佩蓉）



