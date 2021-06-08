外送員最怕餐點「4地雷」曝光！第2款全崩潰：看到真想哭
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。近日，以美食、料理聞名的搜狐號《食客老饕》提到，叫外送相當便利，但其實外送員也很怕送到某些餐點，並分享「4大地雷」，其中第2款更是讓外送員看到就會崩潰想哭，笑稱「大家手下留情啊！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-08 11:34:50
一、湯麵
外送千萬別點湯麵，因為湯麵送到的時候，基本上已經糊掉了，且湯汁還可能全灑了出來，外送員也會害怕送到湯麵的訂單，因為一不小心可能就拿到差評。
二、壽司
壽司雖然美味，包裝擺盤也相當精美，但是外送員在派送的過程中，非常容易將包裝弄亂，壽司也可能變成「散壽司」，且夏季天氣炎熱，新鮮度也是一大問題，壽司的外送單總是讓外送員一看到就會相當崩潰想哭。
三、粥
送粥絕對是最困難的外送品項之一，在配送的過程中，常因為包裝碰撞讓粥很容易灑出來。
四、麻辣燙
麻辣燙是很多人喜歡的美食，但麻辣燙不僅容易灑出來，還得趁熱才好吃，外送有時候因為時間耽誤，送到顧客手中已經涼掉了。（編輯：賴詠璿）