COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

外送員最怕餐點「4地雷」曝光！第2款全崩潰：看到真想哭

▲外送員送餐最怕遇到的「4地雷」曝光。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲外送員送餐最怕遇到的「4地雷」曝光。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 11:34:50

現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府，尤其在防疫期間，更多人偏好在家叫外送餐點，減少與人群的接觸。近日，以美食、料理聞名的搜狐號《食客老饕》提到，叫外送相當便利，但其實外送員也很怕送到某些餐點，並分享「4大地雷」，其中第2款更是讓外送員看到就會崩潰想哭，笑稱「大家手下留情啊！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲外送員送餐最怕遇到的「4地雷」曝光。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
一、湯麵

外送千萬別點湯麵，因為湯麵送到的時候，基本上已經糊掉了，且湯汁還可能全灑了出來，外送員也會害怕送到湯麵的訂單，因為一不小心可能就拿到差評。

二、壽司

壽司雖然美味，包裝擺盤也相當精美，但是外送員在派送的過程中，非常容易將包裝弄亂，壽司也可能變成「散壽司」，且夏季天氣炎熱，新鮮度也是一大問題，壽司的外送單總是讓外送員一看到就會相當崩潰想哭。

三、粥

送粥絕對是最困難的外送品項之一，在配送的過程中，常因為包裝碰撞讓粥很容易灑出來。

四、麻辣燙

麻辣燙是很多人喜歡的美食，但麻辣燙不僅容易灑出來，還得趁熱才好吃，外送有時候因為時間耽誤，送到顧客手中已經涼掉了。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

58.31%41.69%

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

25.98%74.02%

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

69.73%30.27%
您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

您覺得下咧哪一件事造成溫室效應最為嚴重？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀