公職鐵飯碗不怕疫情失業？他抖「真實情況」：又再來一次

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，已有許多行業撐不下去，紛紛宣布倒閉，也連帶影響許多人的生計，對此，就有男網友好奇「公務人員不受到影響，會不會感到慶幸」，不過貼文一出，也有網友表示「一堆人工作壓力太大，被工作量壓到喘不過氣，自己離開的人多的是」。





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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「這時候已經擔任公職的是不是就很爽了？」為題發文，表示他在標題所說的「爽」並不是指工作非常輕鬆，而是因為這波疫情造成很多人失業，但是已經擔任正職的公務人員，不管是警察、老師、國營還是公務員，「會不會很慶幸自己是正式公職人員呢」？





▲一名男網友好奇公務員不受疫情影響，會不會感到慶幸。（示意圖／取自pixabay）

他也表示地方公職如果不當主管級，到七年攻頂也才多少錢，且一路順遂到七年攻頂至少也要花十幾年，浪費青春換來的是共體時艱，「好一個勞工是心理最軟的一塊肉，公務員連心肉都不是」，「最近很火的火神的眼淚，只是台灣公務體系小小的縮影，比消防更累的機關大有人在，只是沒被關注拍出來，看看最近的衛生單位，你覺得他們一天到底能睡幾小時，你會覺得爽」？





再者，他提到，最近國考很好考，部分原因就是很多人壓力太大，撐不下去離職，「你以為現在公務人員是鐵飯碗嗎？錯了，一堆工作壓力大或工作量壓到喘不過氣，自己離開的人多的是，如果你覺得爽，那歡迎報考今年的考試」。





其他網友則是回應，「衛生局忙翻......」、「現在超忙…… 又在雙北的更慘」、「公職唯一的好處就是穩定啊，錢不多、工作量不少，有的要面對刁民，離家也不一定近」、「今年到目前為止加班破300小時，算爽嗎」、「去年的紓困之亂，各地社會局、鄉鎮市區公所忙到爆，瘋狂加班，今年又要再來一次了」、「爽個毛，就是因為疫情才更不爽 」、「老實講，忙到沒時間想想看自己爽不爽」。（編輯：郭佩蓉）



