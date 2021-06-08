COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

公職鐵飯碗不怕疫情失業？他抖「真實情況」：又再來一次

▲有男網友好奇「公務人員不受到疫情影響，會不會感到慶幸」，但貼文一出，馬上被網友打臉「一堆人離職」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲有男網友好奇「公務人員不受到疫情影響，會不會感到慶幸」，但貼文一出，馬上被網友打臉「一堆人離職」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 12:25:46

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，已有許多行業撐不下去，紛紛宣布倒閉，也連帶影響許多人的生計，對此，就有男網友好奇「公務人員不受到影響，會不會感到慶幸」，不過貼文一出，也有網友表示「一堆人工作壓力太大，被工作量壓到喘不過氣，自己離開的人多的是」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名男網友在社群平台《Dcard》上以「這時候已經擔任公職的是不是就很爽了？」為題發文，表示他在標題所說的「爽」並不是指工作非常輕鬆，而是因為這波疫情造成很多人失業，但是已經擔任正職的公務人員，不管是警察、老師、國營還是公務員，「會不會很慶幸自己是正式公職人員呢」？

▲一名男網友好奇公務員不受疫情影響，會不會感到慶幸。（示意圖／取自pixabay）
▲一名男網友好奇公務員不受疫情影響，會不會感到慶幸。（示意圖／取自pixabay）
不過貼文一出，也有一名網友回應，「衝第一線的永遠都是公務人員，如果真四級警戒，公務員也是繼續要執行勤務，你覺得呢？」，他表示公務體系業務量不減反增，業務量年年增加，一人當多人用，每天上班時小時以上算正常上下班，且加班預算有限，「很多人根本連加班費都請不到」，「加班補休每年上百小時沒休完，貢獻給國家的公務員大有人在，還要被刁民謾罵，且很多第一線防疫的公務人員也沒有增加危險加給或補貼，你覺得呢」。

他也表示地方公職如果不當主管級，到七年攻頂也才多少錢，且一路順遂到七年攻頂至少也要花十幾年，浪費青春換來的是共體時艱，「好一個勞工是心理最軟的一塊肉，公務員連心肉都不是」，「最近很火的火神的眼淚，只是台灣公務體系小小的縮影，比消防更累的機關大有人在，只是沒被關注拍出來，看看最近的衛生單位，你覺得他們一天到底能睡幾小時，你會覺得爽」？

再者，他提到，最近國考很好考，部分原因就是很多人壓力太大，撐不下去離職，「你以為現在公務人員是鐵飯碗嗎？錯了，一堆工作壓力大或工作量壓到喘不過氣，自己離開的人多的是，如果你覺得爽，那歡迎報考今年的考試」。

其他網友則是回應，「衛生局忙翻......」、「現在超忙…… 又在雙北的更慘」、「公職唯一的好處就是穩定啊，錢不多、工作量不少，有的要面對刁民，離家也不一定近」、「今年到目前為止加班破300小時，算爽嗎」、「去年的紓困之亂，各地社會局、鄉鎮市區公所忙到爆，瘋狂加班，今年又要再來一次了」、「爽個毛，就是因為疫情才更不爽 」、「老實講，忙到沒時間想想看自己爽不爽」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.31%41.69%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
25.98%74.02%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
69.73%30.27%
2021-06-05-2021-06-08
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀