桃公布美容美髮業防疫指引 顧客不遵守業者可拒絕服務
本土疫情延燒，全國3級警戒延長管制至6月28日，由於桃園市先前有確診個案為美容美髮業者，鄭文燦下令包含美容美髮及美甲美睫業自6月4日起強制停業至6月14日，凡符合紓困對象者，市府會協助申請紓困方案。桃園市長鄭文燦今（8）日上午主持防疫會議時公布包括實聯制、預約制、總量管制等7項美容美髮防疫指引，相關規範與中央一致，即日起實施。
記者李春台/桃園報導
2021-06-08 12:32:51
鄭文燦表示，昨日行政院宣布全國三級警戒管制延長，但針對美容美髮業者並沒有相關限制，因此，桃園市發佈美容美髮業防疫指引7項規範，包括一、實聯制，入口落實量體溫跟手部消毒。二、預約制，減少等候時間。三、從業人員全程戴口罩落實個人防護。四、座位跟候位區採取梅花座間隔，保持社交距離，並且必須規劃出入動線跟總量管制。五、定時消毒處所美容美髮器具包括毛巾、圍巾，需單次使用單次消毒。六、營業場所禁止提供飲食。以及七、鼓勵顧客理髮後回家再洗。消費者必須配合上述相關防疫規範，否則業者可以拒絕提供服務。
鄭文燦說，防疫指引仍然是希望以防疫安全為考量，事實上，桃園市目前也有幾個美容美髮的確診個案，希望防疫指引加強，以後不再出現個案，7項指引即日起實施，讓桃園市的規範跟中央規範一致。
另外針對超市、超商、百貨賣場管制，桃園市先前規定3平方公尺容留一人，因中央昨日宣布1坪容留1人，今起桃園市改採中央標準，由經發局修正公告實施。