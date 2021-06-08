櫻花妹「4年砸257萬整形」！對比照曝 日網愣：不太可能
日本模特兒黑崎美紗從18歲開始就在東京六本木當陪酒小姐，現年25歲，因長相甜美，在去年出版第一本書時，就引發極大的關注，上節目時也曾經坦言自己有整過型。而最近，黑崎美紗在自己的推特分享自己四年前後的對比照，直言花了1000萬日幣整形，對比照曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-08 13:01:20
黑崎美紗在推特分享自己四年前後的照片，並在內文寫道「慶幸自己在4年前花了1000萬日圓（約台幣257萬）做整形」，不過看著貼出的照片，雖然兩者還是有些許差異，但更像是從稚嫩的模樣，變成比較有成熟韻味的臉蛋，除了臉型較為銷售之外，其餘地方似乎大同小異。
貼文曝光之後，吸引不少網友留言「這個要一千萬？.....這是整哪裡」、「四年前就好可愛了www現在看起來更聰明」、「完全看不出來差在哪www感覺只是長大而已」、「右邊整形前啊，感覺是年紀比較少的關係，覺得沒有太大差別」、「花了1000萬？我以為只是多了上妝」、「這樣要一千萬嗎？不太可能吧....看起來真的沒什麼差距」。
而事實上，黑崎美紗過往就曾跟粉絲朋友分享，因為覺得自己長得不好看，甚至從鏡中看到自己，就想要把鏡子打碎，從17歲開始整形之後，隨著臉部的變化，她才逐漸收拾信心，在近日開始公開以前沒有整形的照片，不過這些「些微的差距」，卻讓網友不禁莞爾，認為「女人永遠嫌自己不夠美」是真的！（編輯：張嘉哲）