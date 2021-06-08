COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

櫻花妹「4年砸257萬整形」！對比照曝　日網愣：不太可能

▲日本模特兒黑崎美紗近日發出自己整形前後的對比照，引發網友討論。（圖/黑崎美紗推特）
▲日本模特兒黑崎美紗近日發出自己整形前後的對比照，引發網友討論。（圖/黑崎美紗推特）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 13:01:20

日本模特兒黑崎美紗從18歲開始就在東京六本木當陪酒小姐，現年25歲，因長相甜美，在去年出版第一本書時，就引發極大的關注，上節目時也曾經坦言自己有整過型。而最近，黑崎美紗在自己的推特分享自己四年前後的對比照，直言花了1000萬日幣整形，對比照曝光後，引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
黑崎美紗在推特分享自己四年前後的照片，並在內文寫道「慶幸自己在4年前花了1000萬日圓（約台幣257萬）做整形」，不過看著貼出的照片，雖然兩者還是有些許差異，但更像是從稚嫩的模樣，變成比較有成熟韻味的臉蛋，除了臉型較為銷售之外，其餘地方似乎大同小異。

▲
▲日本模特兒黑崎美紗近日發出自己整形前（右）後的對比照，引發網友討論。（圖/黑崎美紗推特）
貼文曝光之後，吸引不少網友留言「這個要一千萬？.....這是整哪裡」、「四年前就好可愛了www現在看起來更聰明」、「完全看不出來差在哪www感覺只是長大而已」、「右邊整形前啊，感覺是年紀比較少的關係，覺得沒有太大差別」、「花了1000萬？我以為只是多了上妝」、「這樣要一千萬嗎？不太可能吧....看起來真的沒什麼差距」。

而事實上，黑崎美紗過往就曾跟粉絲朋友分享，因為覺得自己長得不好看，甚至從鏡中看到自己，就想要把鏡子打碎，從17歲開始整形之後，隨著臉部的變化，她才逐漸收拾信心，在近日開始公開以前沒有整形的照片，不過這些「些微的差距」，卻讓網友不禁莞爾，認為「女人永遠嫌自己不夠美」是真的！（編輯：張嘉哲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
81.25%18.75%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.18%41.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.31%69.69%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.04%28.96%
2021-06-05-2021-06-08
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀