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冷氣吹到半夜突不涼了！她一看「真相」臉綠　過來人秒懂

▲原PO家的冷氣莫名不涼了，一掀開冷氣畫面讓她相當崩潰。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲原PO家的冷氣莫名不涼了，一掀開冷氣畫面讓她相當崩潰。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 13:39:53

台灣夏季氣候悶熱，大多民眾都會開冷氣消暑，不過冷氣除了需注意使用方式和電費之外，還得定期清洗濾網和保養。近日，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，她睡前開著冷氣，吹到半夜聽見怪聲，冷氣就莫名不涼了，起來一掀開冷氣蓋，眼前畫面讓她相當崩潰。

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原PO表示，凌晨聽見冷氣發出怪聲，起床查看才發現，冷氣內部竟結冰了，她困惑地說「濾網都有定時清洗啊，怎麼冷氣突然不冷了，打開冷氣一看，那層白色的，還有下面那條，都！是！冰！塊！」她不禁崩潰直呼「誰能比我慘？」

▲原PO家中冷氣內部全結冰了。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲原PO家中冷氣內部全結冰了。（圖／翻攝自《爆怨2公社》）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「要滴水了，先用垃圾袋包起來」、「冷氣變製冰機」、「拿手電筒從出風口看進去你就知道了」、「感覺好涼啊」，也有網友笑稱「吃挫冰了」、「快去拿紅豆＋煉乳」。

對此，有過來人提醒「漏冷媒或是內機太髒都會」、「漏冷媒，我也這樣過，開機結凍還會噴白色煙霧出來」、「漏冷媒了，因為我家的冷氣也是這樣，才灌好冷媒而已」、「去年經歷了相同的事情，要嘛加冷媒，要嘛年事已高，該換冷氣機了」、「別緊張，等冰融化完，先清洗濾網跟散熱片，或是請人家來清洗保養，如果還是結冰，才算是漏冷媒」。（編輯：賴詠璿）

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