深夜交代後事！父提「1奇葩要求」　女兒愣：是多愛吃？

台灣自五月起新冠疫情持續嚴峻，截至7日為止國內確診個案中有286例死亡。不少民眾除了擔心染疫而積極做好防疫準備外，也不禁開始思考「萬一不幸確診過世」該如何面對。日前就有名女網友發文提到，父親深夜突然向他交代後事，更提出一項「奇葩要求」，讓她不禁又氣又好笑。

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這名女網友在臉書社團《爆怨二社》分享自己與父親的這段深夜對談，她表示日前跟爸爸大半夜在廚房聊天，爸爸突然很認真的對她說，「那個我跟妳媽走了後，妳不用拿香去拜木頭啦」，也希望女兒不用燒金紙很不環保，原PO雖然驚訝兩人莫名聊到此事，但仍同意父親的要求，沒想到爸爸卻話鋒一轉突然表示「但是走後爸爸會很想念排骨雞麵，妳媽媽可能會想吃辛拉麵，她的最愛」。

這天外飛來一筆的奇耙要求卻讓女兒瞬間傻眼，不知道該怎麼回應，忍不住吐槽「是有多愛吃？」，文末更無奈表示自己並非在「葉配」，而是老人家喜歡吃家常菜再配上泡麵，同時也幽默調侃「重點是，他們走後我要怎麼給他們？說不要拜又想吃那要怎麼處理？宅配？燒給他？幽靈快遞？」。

▲原PO父親要求自己過世後不需要燒金紙、拜拜，只要準備自己愛吃的「泡麵」就好了。（示意圖／翻攝自pixabay）

不少網友看完兩人的對話過程也哈哈大笑，感到窩心同時也不禁對原PO父親的奇葩要求感到有趣，「怎麼一開始鼻頭有點酸酸的，後來就有點搞笑....多陪妳爸爸吧」、「帶泡麵跟熱開水到墳前泡給他們吃。真是孝順，我也要立遺書跟小孩指定吃哪一種泡麵了」、「我婆婆要求她們死後一定要拜上等全雞」、「認真，就用水壺燒開水，旁邊擺泡麵，跟在世一樣啊，心意最重要」。（編輯：楊智傑）