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住家裡有多省？他細算驚「花費嚇到」　眾喊認同：很有感

▲新冠肺炎疫情延燒，不少企業都要求員工居家辦公，有網友因此發現住家裡省下的花費比預期來的多。（圖／翻攝自Pixabay）
▲新冠肺炎疫情延燒，不少企業都要求員工居家辦公，有網友因此發現住家裡省下的花費比預期來的多。（圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 15:51:38

近期台灣本土疫情延燒，不少企業為了防疫紛紛實施「居家辦公（Work from home）」模式，希望以此減少員工外出染疫風險，更能避免群聚感染。不少上班族也因此搬回家中與父母同住，意外在這段時間發現住家裡花費省下許多，直呼「住在家裡的花費嚇到我」，話題掀起不少網友熱烈討論。

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日前一名網友在社群論壇《Dcard》發文提到，自己是在台北工作的上班族，為了靠近上班地點因此在公司附近租屋，「租屋的費用就佔了$9000，而且並不是住多好就這麼貴」，直到離職回到家鄉後才發現回到家裡才發現「住在家裡的花費嚇到我」，她指出光是在外三餐部分「每個月在外的飯錢也要$5000~6000左右」，但住家裡每個月提供母親一萬元的孝親費就會包含買菜、日常用品等等。

▲一名網友發文，表示居家上班後，他反而覺得更累，並且曝光致命心態，貼文一出，反遭網友嗆「這是自律問題」。（示意圖／取自unsplash）
▲一名網友發現住家裡省下的開銷費用相當驚人。（示意圖／取自unsplash）
她仔細一算發現，辭職成為接案自由工作者後，「薪水跟以前在當上班族時差不多，加上多了許多彈性與個人自由時間」，此外更因為住家裡省下不少開銷「五月的總花費為$2989， 少得驚喜到我」，同時也建議網友「疫情期間若想轉職或換工作的朋友，可以考慮看看能否有離家近的選擇，真的省很多！當然家人好相處也是考量的原因之一」。

實際計算過後的落差也讓不少網友相當訝異，許多網友也紛紛留言表示「住家裡真的省超多⋯⋯我也很有感！但是有些人不喜歡就是家裡管太多沒有自由⋯⋯」、「三級爆發之後好像一毛都沒花，每天在家吃家裡」、「住家裡真的超省，我回去看我五月份的花費，如果不加投資、ETF、精進自己的學習費，我才花飲食30$+電話698$=總共728」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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