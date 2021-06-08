男換變頻冷氣爽吹！收帳單愣「我被騙」　內行揭驚人真相

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▲網友分享自己從定頻冷氣換到變頻冷氣，結果爽吹之後，發現電費竟然差不多，白白浪費五萬多元裝變頻冷氣。（示意圖／翻攝PhotoAC）

變頻就是對長時間使用冷氣的人有利，短時間使用冷氣的人，大可不必砸錢換變頻冷氣

而變頻在室內到達設定溫度到時，會以低頻運轉維持溫度；但定頻是直接停止運轉，溫度上升之後又再度高頻運轉