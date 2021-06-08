男換變頻冷氣爽吹！收帳單愣「我被騙」 內行揭驚人真相
台灣夏天正開始，但是早在幾個月前春季時，氣溫就一再飆高，每到中午時刻，高溫衝破36度也是常有的事，加上現在疫情居家辦公的人很多，耐不住高溫就狂吹冷氣，造成電費飆漲，令不少人擔憂。對此，就有網友分享自己換了變頻冷氣之後開始爽吹，結果收到帳單卻讓他傻眼，貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-08 16:18:10
原PO在「爆廢公社」貼文指出「最近網路爬文一堆人說變頻冷氣很省，想說我自己買的套房當初裝潢裝定頻都吹那麼久了，乾脆來換一台變頻的，換完就也是一樣每天睡前兩小時打開，然後定時關閉，結果幾個月下來，發現變頻跟定頻的電費差不多是怎麼樣啊？是不是被騙錢？兩台冷氣機的錢差很多欸.....早知道就不要換變頻了，花了我五萬多QQ」。
貼文一出，網友紛紛回應「是嗎？我變頻真的省很多啊.....」、「我變頻也省很多欸，你是買到哪個雜牌」、「定頻怎可能跟變頻一樣電費啦」、「會不會是因為你是套房的關係，都屬於空間小，冷房快」、「怎麼會這樣，難道是買到劣質變頻？」。
而對於網友裝完變頻冷氣卻沒省到錢，《NOWnews》特別致電從事水電行莊老闆解答，他表示「這就是很多人沒搞懂變頻跟定頻原理所導致！因為簡單來說，變頻就是對長時間使用冷氣的人有利，短時間使用冷氣的人，大可不必砸錢換變頻冷氣，因為兩者運作原理不同，價格可以差到1萬到3萬都有」。
莊老闆解釋「你如果變頻開10小時跟定頻開10小時絕對有差，因為定頻跟變頻在一開始啟動時，都會耗電高頻運轉，而變頻在室內到達設定溫度到時，會以低頻運轉維持溫度；但定頻是直接停止運轉，溫度上升之後又再度高頻運轉，這位網友就是開兩小時太短，定頻都還沒升溫重啟，冷氣就關了，那當然跟變頻差不多電費！建議民眾要裝冷氣還是要搞清楚自己的需求，不要盲目裝了變頻冷氣，結果是花冤枉錢。」（編輯：張嘉哲）