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搭捷運見「這站」一堆人下車！她驚：在群聚　真相超尷尬

▲捷運是不少上班族通勤的大眾運輸工具，即便現在全國三級警戒，仍有不少人必須仰賴其交通工具來往返。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）
▲捷運是不少上班族通勤的大眾運輸工具，即便現在全國三級警戒，仍有不少人必須仰賴其交通工具來往返。（示意圖／翻攝自台北捷運臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 16:44:41

即便現在全國三級防疫警戒仍然持續中，但還是有許多公司行號必須上班，不少上班通勤族依舊做好萬全準備，搭乘大眾運輸工具去公司，例如捷運、公車等等。而近日就有網友分享自己搭捷運的時候，卻發現有大批人潮會在某一站下車，讓她疑惑「這站有疫苗可打是不是？為何大家都群聚在此」貼文引發熱議。

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原PO在「Dcard」貼文指出「晚上8點，本人剛結束一整天的班，結果搭捷運的時候發現車上幾乎都是人，寸步難行，捷運藍線彷彿回到三級警戒之前的盛況，結果到了忠孝新生站，車上大概有8成的人都下車了！只剩下坐在位置上的幾個人，和零星幾個站著的乘客」。

▲網友發現有大票乘客在忠孝新生站下車，讓他傻眼表示「是有免費疫苗可以打嗎？」（圖/Dcard）
▲網友發現有大票乘客在忠孝新生站下車，讓他傻眼表示「是有免費疫苗可以打嗎？」（圖/Dcard）
「想請問一下，忠孝新生站附近是有免費疫苗可以打嗎？不然我不懂是有什麼急事，執得讓大家冒著群聚感染的風險，也要一股腦的往忠孝新生站去！希望這些人都是和我一樣剛下班、沒有車的通勤族，不然真的會讓人蠻生氣的」。

貼文一出，網友紛紛回應「想必你不是很常搭捷運？忠孝新生一堆人要轉新蘆線回家喔，三級警戒前人更多」、「忠孝新生不意外啊，你應該很少搭捷運，不然你應該知道，忠孝復興會有一大票人上車，然後一堆人忠孝新生就會下車換中和新蘆線，早上上班時間情況會反過來，人潮都很誇張」、「忠孝新生都是藍線上工作下班要回新蘆線的，你照片看起來還好...以前是塞滿車廂」、「這是在忠孝復興上班的人要轉新蘆線啦....」；而原PO聽完正解也表示「本人剛到台北不滿一個月，且幾乎是一上來便遇上了疫情爆發、人潮銳減的情況，遇到這種情況才發文抱怨，還請多見諒」。（編輯：張嘉哲）

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