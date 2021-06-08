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疫情襲來老闆「搞副業」拚收入！員工慘遭壓榨：只拿半薪

▲有網友目睹，身旁友人的公司在疫情期間想「搞副業」來拚回損失的收入，卻用變相壓榨方式來對待員工。（示意圖／Unsplash）
▲有網友目睹，身旁友人的公司在疫情期間想「搞副業」來拚回損失的收入，卻用變相壓榨方式來對待員工。（示意圖／Unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 17:03:43

受到本土疫情影響，全國三級警戒已經接近一個月，更將延長至6月28日，不少產業也受到嚴峻挑戰。就有網友目睹，身旁友人的公司在疫情期間想「搞副業」來拚回損失的收入，卻用變相壓榨方式來對待員工，完整過程也引發眾人譁然。

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原PO在論壇《Dcard》上發文提到，「不知道大家的公司碰到疫情是怎麼渡過的？我朋友的公司有點慘，他們是活動公司，但因為現在完全沒有活動，所以老闆想說搞個副業，想當然變成我朋友他們的工作」。

▲老闆表面上要員工減班，卻私下丟副業讓他們幫忙，更只給半薪。（圖／翻攝《Dcard》）
▲老闆表面上要員工減班，卻私下丟副業讓他們幫忙，更只給半薪。（圖／翻攝《Dcard》）
而原PO朋友的公司目前因為疫情，號稱「只上三天班」，卻在其餘時間要求員工趕進度幫忙副業，「週四開會但週五放假，卻要求週一開會交一堆資料，時時刻刻在追進度」，薪水依舊只給半薪，也沒有按照所謂的比例原則扣薪。這也不禁讓原PO疑惑「要不要勸朋友離職呢？因為我覺得其實有點變相的壓榨，但現在卡疫情又覺得工作很難找了，有工作做已經不錯了」。

不少有相似遭遇的網友也感慨「我薪水被減薪一萬塊，本來就領不多才兩萬五，結果現在被減薪只剩一萬五」、「違法公司會不知道？無良企業根本沒在怕，就是看準員工不敢把事情鬧大」、「老闆：不壓榨你們 我要怎麼發大財」、「很多人都沒工作沒收入了，有得領就要確幸了」。（編輯：潘毅）

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