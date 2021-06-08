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擔憂成破口！她想看「75歲老父」超猶豫　眾見1點勸返鄉

▲有網友分享，75歲父親獨住在南部老家，讓她猶豫這次端午節是否該返鄉。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友分享，75歲父親獨住在南部老家，讓她猶豫這次端午節是否該返鄉。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 17:06:17

台灣疫情持續延燒，面臨嚴峻疫情和即將到來的端午連假，政府不斷呼籲民眾「別移動、別返鄉」。對此，就有網友透露，自從公司停業後未曾離開中部的租屋處，但75歲爸爸獨居於南部老家，因此這次端午節讓她猶豫該不該返鄉，只好發文尋求建議，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《爆怨2公社》表示，自從公司停業後，她就一直待在中部租屋處沒有離開，飲食也都靠外送、蔬果箱，長達約一個月沒有回去南部老家，直到這次的端午連假，「大家都在呼籲不要回家，可是我真的是也沒得選擇」。

原PO解釋，她的親人只有75歲的獨居爸爸，前陣子因為癌症開刀，身體也沒有很好。疫情爆發前，她每周都會回南部老家一趟，幫忙整理家裡、打點瑣事，不過她真的無法放心，再加上端午節要拜拜，雖然改成只拜現成的粽子，但還是有很多祭拜品要準備，這讓她相當煩惱，「政府宣導非必要不要回家，我整個都不知道到底該怎麼辦」。

▲許多網友都勸原PO返鄉，但要先去快篩，並開車回家，避免搭乘大眾運輸。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
▲許多網友都勸原PO返鄉，但要先去快篩，並開車回家，避免搭乘大眾運輸。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自unsplash）
貼文曝光後，網友紛紛勸她返鄉，但還是要謹慎防疫，「這是必要的移動，為了保護爸爸先去做個篩檢，防護做好」、「贊成回家陪爸爸，但消毒防疫工作一定要做好喔」、「建議先去自費快篩，趁著公司停業，好好在家陪陪爸爸久一點」、「我建議你先去快篩，沒問題以後再自己開車回去，不要坐大眾運輸」、「爸爸是獨居老人怎樣說都是必要的問題，但回去前記得先檢查」。

事後，原PO也在底下回應，她會先去做快篩，確認陰性後再提早回南部，避開返鄉人潮並落實防疫工作，也謝謝網友們的關心跟建議。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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