擔憂成破口！她想看「75歲老父」超猶豫　眾見1點勸返鄉

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原PO解釋，她的親人只有75歲的獨居爸爸，前陣子因為癌症開刀，身體也沒有很好。疫情爆發前，她每周都會回南部老家一趟，幫忙整理家裡、打點瑣事，不過她真的無法放心，再加上端午節要拜拜，雖然改成只拜現成的粽子，但還是有很多祭拜品要準備，這讓她相當煩惱，「政府宣導非必要不要回家，我整個都不知道到底該怎麼辦」。
貼文曝光後，網友紛紛勸她返鄉，但還是要謹慎防疫，「這是必要的移動，為了保護爸爸先去做個篩檢，防護做好」、「贊成回家陪爸爸，但消毒防疫工作一定要做好喔」、「建議先去自費快篩，趁著公司停業，好好在家陪陪爸爸久一點」、「我建議你先去快篩，沒問題以後再自己開車回去，不要坐大眾運輸」、「爸爸是獨居老人怎樣說都是必要的問題，但回去前記得先檢查」。
事後，原PO也在底下回應，她會先去做快篩，確認陰性後再提早回南部，避開返鄉人潮並落實防疫工作，也謝謝網友們的關心跟建議。（編輯：許智超）
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