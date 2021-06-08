哪時段去賣場的人最少？他驚「半夜一票人」 內行揭正解
國內COVID-19疫情嚴峻，全台第三級疫情警戒延至6／28，並針對市場、賣場祭出人流系統管制，以賣場坪數一人一坪為原則控管，希望做好人潮分流。其實不只是各類管制措施一再加碼，許多民眾也會自發性地想避開人較多的時段，以降低感染病毒風險。就有網友好奇詢問，「哪個時間出門補民生用品人最少？」更透露自己接近11點去全聯，想不到還是看到一票人。問題掀起討論，許多內行人紛紛指出「最佳時段」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-08 17:33:58
該網友在PTT發文表示，「原本以為越晚人越少」，想不到接近11點去全聯採買糧食時，「裡面的人還是好多...」讓原PO驚訝直呼，「感覺大家都想說晚點出門人會比較少，結果就一票人這個時間出來」。最後請教大家，「到底應該要哪個時間出門補糧人會比較少？」
問題一出，許多內行網友紛紛指出「平日下午」是目前最少人的時段，「我下午1點去沒什麼人」、「中午過後」、「平日下午一點到三點，避開下班人潮」、「最近都是平日下午兩點，都不用支援收銀」、「平日1-3真的少」、「早上婆婆媽媽，晚上下班族群，正解下午」、「我都平日中午或下午去，人都不多」。
另外也有網友指出，「google你常去的全聯，會顯示人潮時間」、「估狗要去的店，會有人潮顯示可以參考」、「下大雨的時候去」。（編輯：倪浩軒）
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