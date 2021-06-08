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哪時段去賣場的人最少？他驚「半夜一票人」　內行揭正解

▲本土COVID-19疫情嚴峻，全台灣三級疫情警戒持續到6／28，前往賣場大量一次買足民生用品成為許多民眾的新日常。（圖/NOWnews攝影中心）
▲本土COVID-19疫情嚴峻，全台灣三級疫情警戒持續到6／28，前往賣場大量一次買足民生用品成為許多民眾的新日常。（圖/NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 17:33:58

國內COVID-19疫情嚴峻，全台第三級疫情警戒延至6／28，並針對市場、賣場祭出人流系統管制，以賣場坪數一人一坪為原則控管，希望做好人潮分流。其實不只是各類管制措施一再加碼，許多民眾也會自發性地想避開人較多的時段，以降低感染病毒風險。就有網友好奇詢問，「哪個時間出門補民生用品人最少？」更透露自己接近11點去全聯，想不到還是看到一票人。問題掀起討論，許多內行人紛紛指出「最佳時段」。

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▲超市、超商、百貨及賣場加強三大管制措施。（圖／指揮中心提供）
▲超市、超商、百貨及賣場加強三大管制措施。（圖／指揮中心提供）
該網友在PTT發文表示，「原本以為越晚人越少」，想不到接近11點去全聯採買糧食時，「裡面的人還是好多...」讓原PO驚訝直呼，「感覺大家都想說晚點出門人會比較少，結果就一票人這個時間出來」。最後請教大家，「到底應該要哪個時間出門補糧人會比較少？」

問題一出，許多內行網友紛紛指出「平日下午」是目前最少人的時段，「我下午1點去沒什麼人」、「中午過後」、「平日下午一點到三點，避開下班人潮」、「最近都是平日下午兩點，都不用支援收銀」、「平日1-3真的少」、「早上婆婆媽媽，晚上下班族群，正解下午」、「我都平日中午或下午去，人都不多」。

另外也有網友指出，「google你常去的全聯，會顯示人潮時間」、「估狗要去的店，會有人潮顯示可以參考」、「下大雨的時候去」。（編輯：倪浩軒）

▲只要Google想去的全聯，就可以看到即時人潮顯示以及過去的人潮時間參考。（圖／翻攝自Google）
▲只要Google想去的全聯，就可以看到即時人潮顯示以及過去的人潮時間參考。（圖／翻攝自Google）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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