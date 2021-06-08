COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

慈文國小唯一到校學童　暖師陪伴成為示範小老師

▲桃園慈文國小有一名小1學生每天都要到校上課，導師蘇淑貞不但親自陪伴授課，還將學童當成示範小老師讓班上同學學習更有趣。（圖／慈文國小提供）
▲桃園慈文國小有一名小1學生每天都要到校上課，導師蘇淑貞不但親自陪伴授課，還將學童當成示範小老師讓班上同學學習更有趣。（圖／慈文國小提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-08 17:07:03

疫情嚴峻，為了避免群聚成為防疫破口，全國三級警戒停課不停學，大多數學生都在家學習，但仍有少數學生，因為家庭無法照顧因此必需到校。桃園市慈文國小有1位小1學生需要到校，該班導師蘇淑貞，暖心的陪伴照顧這名唯一到校上課的學生，小朋友也成為線上教學的示範小老師，讓許多家長都感受到冷峻疫情下的溫暖。

我是廣告 請繼續往下閱讀
校長林佩娟說，學校自5月19停課日開始，到校的學生從第一天停課7人到校，第二天5人，第三天1人，至今每天僅有1位一年級的學生到校。現階段停課不停學政策，鼓勵每個孩子居家學習，減少到校人數多，造成群聚而成為防疫的破口。林佩娟表示，雖然目前實施學生在家遠距教學，但確實有些家長因為工作等因素，必須讓孩子到校，對於照顧孩子有困難的家長，校方還是歡迎學生到校，並且由學校來安排照顧服務。

老師們本可申請居家線上教學，由學校派人力負責照顧學生，但一年三班的蘇淑貞老師，還是選擇每日到校來照顧孩子。尤其，蘇淑貞老師比平時還要早到學校，等候唯一到校的同學，除了按表操課進行線上教學，也對這名學生指導，讓家長相當感謝。

林佩娟表示，這名唯一到校上課的學生，也自然成為線上教學的示範小老師，讓老師在教學上，班上同學學習、互動上，更為活潑、有趣。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
81.25%18.75%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
58.18%41.82%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
30.31%69.69%
2021-06-07-2021-06-10

泡麵你們喜歡拌麵式還是沖泡式?

泡麵
拌麵
71.04%28.96%
2021-06-05-2021-06-08
面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

面對孩子居家上課哪一個新體驗讓你最崩潰？

繼續作答
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀