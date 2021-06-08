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月薪82k只要拉Excel！他曝「6原因」想離職　網全暴動了

▲有網友抱怨，雖然目前月薪8萬2，但經常性加班、工作可見度低等原因，讓他萌生離職的念頭。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲有網友抱怨，雖然目前月薪8萬2，但經常性加班、工作可見度低等原因，讓他萌生離職的念頭。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 18:18:18

擁有高薪工作，絕對是多數人的共同目標。不過，就有網友抱怨，雖然目前月薪8萬2千元，但這份工作有6個缺點，讓他萌生離職的念頭，因此好奇詢問網友意見，沒想到貼文曝光後，網友們卻激動直呼「你不想的話，請讓我進去」。

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原PO在《Dcard》表示，他現職月薪8萬2千元，一年有14個月，外加股票年收約有130到140萬元，但他卻認為這分工作很累，「因為忙的時候，一天工作要16小時；趕案子的時候，平均一天加班6小時，而且很難報加班費，因為底薪很高」。

原PO透露，有6大原因讓他想離職，「工時很長而且不能報加班」、「沒什麼能學的，每天都在那邊拉Excel表格」、「這份工作可見度低，高層完全看不到你的努力」、「台灣分公司是很新的team，因此長官們也力求表現」、「很難升職，因為我年資偏淺，前面有很多前輩在排隊」。

▲原PO透露，這份工作沒什麼能學的，「每天都在那邊拉Excel表格」，這卻讓網友們激動想入職。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO透露，這份工作沒什麼能學的，「每天都在那邊拉Excel表格」，這卻讓網友們激動想入職。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
最後一個原因是，原PO的直屬老闆是個面面俱到的人，「老闆每一邊都不想得罪，所以更上層老闆開出的各種要求，他幾乎都接，接了就是我們這些下面的人在做」，但高薪跟好相處的同事，讓他陷入兩難，也忍不住問「會不會以我的工作能力來說，能找到這樣的工作，就是封頂了？應該要繼續做下去比較好？」

許多網友看完紛紛激動回應，「拉excel表格…你不想的話，請讓我進去」、「請待在舒適圈爽好嗎？跳出來會發現自己犯傻」、「我願意去，歡迎跟我聯絡」、「看來你沒看過很累又低薪的工作對吧」，但也有人則說，「感覺生活品質很差，我會選少一點、生活品質高一點」、「我年薪也140左右，也是拉拉報表，工作好無聊，我也想離職，原來不只我這麼想」。

另外，還是有網友認真建議，「如果還年輕做個幾年存點錢，稍微累一點沒關係吧，除非你覺得個人時間非常重要那就換」、「我認為看未來發展比較重要，感覺妳確定這不是你想做一輩子的工作」、「先評估你的健康跟財務狀況，很需要錢就留下，很不快樂就走」、「主要要看你的能力，沒了這份工作，薪水可以達到什麼程度」。（編輯：許智超）

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