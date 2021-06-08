月薪82k只要拉Excel！他曝「6原因」想離職　網全暴動了

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原PO透露，有6大原因讓他想離職，「工時很長而且不能報加班」、「沒什麼能學的，每天都在那邊拉Excel表格」、「這份工作可見度低，高層完全看不到你的努力」、「台灣分公司是很新的team，因此長官們也力求表現」、「很難升職，因為我年資偏淺，前面有很多前輩在排隊」。
最後一個原因是，原PO的直屬老闆是個面面俱到的人，「老闆每一邊都不想得罪，所以更上層老闆開出的各種要求，他幾乎都接，接了就是我們這些下面的人在做」，但高薪跟好相處的同事，讓他陷入兩難，也忍不住問「會不會以我的工作能力來說，能找到這樣的工作，就是封頂了？應該要繼續做下去比較好？」
許多網友看完紛紛激動回應，「拉excel表格…你不想的話，請讓我進去」、「請待在舒適圈爽好嗎？跳出來會發現自己犯傻」、「我願意去，歡迎跟我聯絡」、「看來你沒看過很累又低薪的工作對吧」，但也有人則說，「感覺生活品質很差，我會選少一點、生活品質高一點」、「我年薪也140左右，也是拉拉報表，工作好無聊，我也想離職，原來不只我這麼想」。
另外，還是有網友認真建議，「如果還年輕做個幾年存點錢，稍微累一點沒關係吧，除非你覺得個人時間非常重要那就換」、「我認為看未來發展比較重要，感覺妳確定這不是你想做一輩子的工作」、「先評估你的健康跟財務狀況，很需要錢就留下，很不快樂就走」、「主要要看你的能力，沒了這份工作，薪水可以達到什麼程度」。（編輯：許智超）