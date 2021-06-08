套房浴室發霉！他問該買除濕機嗎？過來人推爆「3神器」
浴室是洗澡的地方，比較容易潮濕，也可能會有水垢或發霉的狀況，讓人十分困擾。就有網友詢問大家，家人在外租套房住，結果發現浴室一直發霉，打算買除濕機和空氣清淨機來解決問題，但又擔心浴室空間太窄。詢問大家「還有什麼解決方法？」結果全場紛紛推薦「3神物」，直呼便宜快速又好用。
編輯中心/綜合報導
2021-06-08 18:38:46
有網友在Mobile01討論區發文，透露家人因為工作關係在外租套房居住，但不知道是不是住的地方比較潮濕，「雖然他每次洗完澡後都會把地板用乾，但一段時間下來廁所牆上和地板磁磚連接處都長出霉菌」。原PO建議家人可以買除濕機，對方則是傾向買空氣清淨機。但浴室空間不大，所以原PO請教網友，「不知道大家還有什麼解決方法？」
問題一出，許多人紛紛點名「刮刀」、「海綿拖把」、「電扇」等3神器，認為在買除濕機前可以先試試看，「先用刮刀把地板的水刮到排水管，然後用拖把把地拖乾，再用風扇吹個半小時」、「先買刮刀，一洗完澡後把地板刮乾」、「刮刀 （刮除牆壁水蒸氣）＋吸水膠棉拖把 （吸乾地板上的水）」、「先用電扇把地板吹一吹看看」、「你需要的是刮刀，洗完澡後立即將牆壁、地上的水漬刮除，真心不騙」、「洗完拖乾地面～電風扇持續吹乾」、「刮刀＋海綿拖把就滿夠用了」。
但也有不少網友認為，除濕機買下去不虧，「我浴室一定都會放，洗完澡都太潮濕了」、「有些套房對外窗還是走廊通道，濕氣根本散不出去，除濕機是必備的」、「強烈建議要用除濕機」、「如果空間夠的話還是買除濕機吧」。（編輯：倪浩軒）