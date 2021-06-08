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人頭戶房貸缺失遭重罰千萬　兆豐銀檢討後4措施防堵

▲針對因人頭戶房貸缺失遭金管會重罰1000萬元，兆豐銀行今（8）日晚間表示此為舊案，發現異常後，主動向主管機關通報，並向檢調單位請求協助調查，也已採取多項措施，防堵類似情事發生。（圖／NOWnews資料照）
▲針對因人頭戶房貸缺失遭金管會重罰1000萬元，兆豐銀行今（8）日晚間表示此為舊案，發現異常後，主動向主管機關通報，並向檢調單位請求協助調查，也已採取多項措施，防堵類似情事發生。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-06-08 19:47:28

針對因人頭戶房貸缺失遭金管會重罰1000萬元，兆豐銀行今（8）日表示，此案是2015年至2019年發生的舊案，由本行發現異常後，主動向主管機關通報，並向檢調單位請求協助調查，而兆豐銀行在深入檢討後，也就貸前調查、貸中審查及貸後管理等面向，採取4項加強措施，全面防堵人頭戶貸款，強化內稽內控措施，以杜絕類似情事發生。

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兆豐銀行說明，此案由本行發現異常後，主動向主管機關通報，並向檢調單位請求協助調查，在發現石姓行員不法的相關事證後，已將該員解雇及起訴。

兆豐銀行強調，在深入檢討後，就貸前調查、貸中審查及貸後管理等面向，採取多項加強措施，嚴加防範，以杜絕類似情事，包括一、建置系統自動檢核人頭戶態樣，定期教育訓練，加強行員徵信技巧；二、建置同質性物件訪價查詢系統(e-Map)，以避免取價不客觀；三、建立貸後資金檢核制度，並以報表管理複查買賣價格真實性及還款方式與來源是否異常；四、將不良地政士建檔管理，由系統管控。

兆豐銀行為防堵人頭戶貸款，以參照洗錢防制交易監控的模式，建置系統追蹤撥款資金流向及還款來源是否異常，並結合聯徵等內外部資料建置預警機制，動態管理客戶信用變化情況；另就同一案源執行分散承辦人員辦理政策，並定期檢視消金經辦、審核人員及地政士的授信案品質，對承辦案件逾放比率異常者，即時採行因應措施，以強化內稽內控措施。

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