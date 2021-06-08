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顧小孩心累！人妻怒留「小紙條」給尪：你閉嘴　全場嗨了

▲現在學校停課不停學，照顧留在家中的小孩成為許多家長的頭痛課題。（圖／翻攝自 Pixabay）
▲現在學校停課不停學，照顧留在家中的小孩成為許多家長的頭痛課題。（圖／翻攝自 Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 22:09:50

台灣COVID-19疫情嚴峻，全台三級警戒延長至6／28，尤其學生如今停課待在家，居家上班的家長們還得同時照顧小孩，蠟燭兩頭燒讓許多民眾心好累。就有位人妻透露與老公因此鬧得不開心，但她選擇「理性處理」，寫個「小紙條」告訴對方自己的心聲。結果網友一看「小紙條」全笑翻，更讓許多心有戚戚焉的媽媽們一起留言大吐苦水。

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這位媽媽在臉書社團《爆廢公社》發文，強調「夫妻之間的不開心，不要正面衝突，要理性處理，要做個有智慧的女人。寫個小紙條告訴對方自己的心聲就好了」。不過從原PO分享的照片可以看見，所謂的「小紙條」其實不小，寫在厚紙板上用雨刷夾住，幾乎蓋住了老公愛車的整面擋風玻璃。

▲女網友用「小紙條」留言和自己老公「理性溝通」。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
▲女網友用「小紙條」留言和自己老公「理性溝通」。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）
且「小紙條」上寫著，「我有幫小孩預習課業也有幫小孩複習課業，你閉嘴！」完全道出現在許多媽媽的心聲。原PO抱怨說，「拜託天公伯啊，讓我過回正常的生活好不好？」更無奈直言，「重點是我女兒才中班要升大班，我實在毫無頭緒要教什麼。我看起來像幼保科？」

心有戚戚焉的網友紛紛在底下留言回覆說，「我家是小班要升中班，我老公一開始也說不要一直看電視！所以剛開始老娘帶小孩玩積木、玩拼圖、吹泡泡！然後他放假我叫他顧，他就讓小孩看了一整天電視，根本幹話王」、「我覺得可以加上大聲公，重複播放那種」、「這時候，教小孩怎麼開心過日子就好，一起煮午餐就可以用掉很多時間了」、「我都教我女兒拿故事書去找她爸」。

另有網友笑稱，「好大的紙條啊」、「清官難斷家務事...感情的事我一律建議分手」、「下方不就是白板了嗎？幹嘛還要去找紙」、「沒跟小孩相處過14天的爸爸們，閉嘴保身吧」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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