顧小孩心累！人妻怒留「小紙條」給尪：你閉嘴　全場嗨了

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且「小紙條」上寫著，「我有幫小孩預習課業也有幫小孩複習課業，你閉嘴！」完全道出現在許多媽媽的心聲。原PO抱怨說，「拜託天公伯啊，讓我過回正常的生活好不好？」更無奈直言，「重點是我女兒才中班要升大班，我實在毫無頭緒要教什麼。我看起來像幼保科？」
心有戚戚焉的網友紛紛在底下留言回覆說，「我家是小班要升中班，我老公一開始也說不要一直看電視！所以剛開始老娘帶小孩玩積木、玩拼圖、吹泡泡！然後他放假我叫他顧，他就讓小孩看了一整天電視，根本幹話王」、「我覺得可以加上大聲公，重複播放那種」、「這時候，教小孩怎麼開心過日子就好，一起煮午餐就可以用掉很多時間了」、「我都教我女兒拿故事書去找她爸」。
另有網友笑稱，「好大的紙條啊」、「清官難斷家務事...感情的事我一律建議分手」、「下方不就是白板了嗎？幹嘛還要去找紙」、「沒跟小孩相處過14天的爸爸們，閉嘴保身吧」。（編輯：倪浩軒）
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