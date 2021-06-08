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沒消毒就被推走！她擔憂「賣場推車」成破口　婆媽曝關鍵

▲有網友透露，常看到客人歸還賣場推車，還來不及消毒，就被下一位客人推走，因此網友會怎麼處理？（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲有網友透露，常看到客人歸還賣場推車，還來不及消毒，就被下一位客人推走，因此網友會怎麼處理？（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-08 22:39:30

台灣疫情持續爆發，全台第三級疫情警戒延至6月28日，並針對市場、賣場祭出人流系統管制，以賣場坪數一人一坪為原則控管，希望做好人潮分流。不過，就有網友透露，自己常看到民眾把推車歸還後，手握的位置還沒消毒，就被下一位客人推走，因此好奇問「怎麼處理？」

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原PO在《全聯消費經驗老實說》提出關於賣場推車的消毒問題，她看到有些長輩結帳完，把推車歸還後，還來不及進行消毒，尤其是手握的位置都沒處理時，就被下一個客人推走了，因此她好奇問「我們會帶酒精噴一下再使用，或是自備袋子，那大家會怎麼處理？」

▲許多網友建議，可以自帶酒精消毒推車，同時也能避免增加店員工作量。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲許多網友建議，可以自帶酒精消毒推車，同時也能避免增加店員工作量。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛分享辦法，「我都是推之前噴，然後我會自備手套」、「自己帶著，自己噴，就會比較安心」、「自己噴酒精卡安心啦」、「我都自己提籃子去，全程沒有接觸到賣場的推車跟籃子」、「自備菜籃車，減少觸摸」、「我現在也自備購物袋，或是帶消毒液噴推車！自己噴才心安」、「會自己帶酒精，拿前噴一次，使用完噴一次」。

另外，也有不少人建議，自己帶酒精消毒，不要增加店員的工作量，「店家也不可能一直在旁邊待命啊，還是自己消毒處理過更安心」、「都自己帶不然工作人員太忙」、「出門自帶酒精消毒是非常正常的，不要總是要求店員，他們很辛苦的」、「員工很辛苦了，自己處理消毒吧」、「自己救自己啦！畢竟店員也忙到不行」。

針對超市、超商、百貨、賣場的消毒問題，指揮中心就曾指出，定期公共場所消毒作業，如客廁、手扶梯、電梯、樓面客席、育嬰室等消費者接觸區域，嚴格執行定時清潔消毒，並提高消毒頻率。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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