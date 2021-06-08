沒消毒就被推走！她擔憂「賣場推車」成破口　婆媽曝關鍵

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貼文曝光後，網友們也紛紛分享辦法，「我都是推之前噴，然後我會自備手套」、「自己帶著，自己噴，就會比較安心」、「自己噴酒精卡安心啦」、「我都自己提籃子去，全程沒有接觸到賣場的推車跟籃子」、「自備菜籃車，減少觸摸」、「我現在也自備購物袋，或是帶消毒液噴推車！自己噴才心安」、「會自己帶酒精，拿前噴一次，使用完噴一次」。
另外，也有不少人建議，自己帶酒精消毒，不要增加店員的工作量，「店家也不可能一直在旁邊待命啊，還是自己消毒處理過更安心」、「都自己帶不然工作人員太忙」、「出門自帶酒精消毒是非常正常的，不要總是要求店員，他們很辛苦的」、「員工很辛苦了，自己處理消毒吧」、「自己救自己啦！畢竟店員也忙到不行」。
針對超市、超商、百貨、賣場的消毒問題，指揮中心就曾指出，定期公共場所消毒作業，如客廁、手扶梯、電梯、樓面客席、育嬰室等消費者接觸區域，嚴格執行定時清潔消毒，並提高消毒頻率。（編輯：許智超）
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