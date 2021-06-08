擅調施打順序恐遭減配疫苗　侯友宜：都按中央指引

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侯友宜認為，中央8月份進來1000萬劑的疫苗，預估明年的元月，才有可能能達到全體國人的群體免疫；不過，希望疫苗數量愈多愈好，只要品質好、速度快，盼9月學校開學前，就能夠達到群體免疫，這才是最好的方式，才能恢復正常的生活，但以目前疫苗的數量是不夠。
外界也關切新北的疫苗剩多少？侯友宜直指，沒有啦！新北市打疫苗德速度最快，目前已經「一支也沒有」，現在要打照護員一支也沒有，長照機構、醫護同仁都沒得打，光醫護同仁的施打率就75％；呼籲中央用最快的速度，提供最好品質的疫苗，全國同心齊力，才能早日恢復以往的生活。
基隆長庚醫院引進新型的「全自動新冠病毒檢測機台」，PCR量能增5倍，且等待採檢結果的時間，從原本3天縮短至3小時，基隆市長林右昌還說「必要可支援雙北」的看法；侯友宜回應，新北市早就在使用PCR的自動檢測機，1天可檢驗1500個，新北目前的檢驗量能，絕對可以面對PCR的採檢。
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