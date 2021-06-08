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擅調施打順序恐遭減配疫苗　侯友宜：都按中央指引

▲新北市長侯友宜強調，新北市疫苗施打的順序沒有改變過，都是按照中央的指引在做。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市長侯友宜強調，新北市疫苗施打的順序沒有改變過，都是按照中央的指引在做。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-08 23:27:07

針對部分地方政府擅自調整疫苗施打的順序，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（8）日撂重話，「我們會減配疫苗」；對此，新北市長侯友宜強調，新北都是按照中央的指引在做。

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侯友宜表示，新北市對疫苗的施打順序，只有不斷的建議，例如75歲的長者、長照機構照顧者跟被照顧者、洗腎病患都能優先施打，幸好中央也都有採納，新北市疫苗施打的順序沒有改變過，都是按照中央的指引在做；也拜託中央政府結合民間、宗教團體或國際友人的力量，一起採購疫苗。

侯友宜認為，中央8月份進來1000萬劑的疫苗，預估明年的元月，才有可能能達到全體國人的群體免疫；不過，希望疫苗數量愈多愈好，只要品質好、速度快，盼9月學校開學前，就能夠達到群體免疫，這才是最好的方式，才能恢復正常的生活，但以目前疫苗的數量是不夠。

外界也關切新北的疫苗剩多少？侯友宜直指，沒有啦！新北市打疫苗德速度最快，目前已經「一支也沒有」，現在要打照護員一支也沒有，長照機構、醫護同仁都沒得打，光醫護同仁的施打率就75％；呼籲中央用最快的速度，提供最好品質的疫苗，全國同心齊力，才能早日恢復以往的生活。

▲新北市從5月17日起至6月8日的社區篩檢站的總檢量達38476人，陽性率2.2％。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市從5月17日起至6月7日的社區篩檢站的總檢量達38476人，陽性率2.2％。（圖／新北市政府衛生局提供）
 

基隆長庚醫院引進新型的「全自動新冠病毒檢測機台」，PCR量能增5倍，且等待採檢結果的時間，從原本3天縮短至3小時，基隆市長林右昌還說「必要可支援雙北」的看法；侯友宜回應，新北市早就在使用PCR的自動檢測機，1天可檢驗1500個，新北目前的檢驗量能，絕對可以面對PCR的採檢。

▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
▲指揮中心6/8公布新冠肺炎，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews今日新聞製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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