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烤箱都只有「50度」？他一看秒揪關鍵　網笑：太常量體溫

▲有網友透露，朋友突然傳訊息求救，烤箱溫度計相當詭異，一直停在「50度」，結果真相糗翻了。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）
▲有網友透露，朋友突然傳訊息求救，烤箱溫度計相當詭異，一直停在「50度」，結果真相糗翻了。（示意圖／翻攝自《unsplash》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 00:02:36

台灣疫情嚴峻，民眾除了待在家叫外送，在家開伙的比例也大幅上升。近日，就有網友分享，朋友在家使用烤箱，但烤箱溫度計卻一直停在「50度」，只好向他求救，結果他一看朋友傳的照片，立刻點出問題，貼文曝光後，網友們也紛紛笑翻「太常用額溫槍齁」。

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原PO在《PTT》表示，他之前送了朋友一個烤箱溫度計，大概是因為待在家防疫，朋友終於拿出來使用，結果卻收到對方的求助訊息，朋友緊張的問「溫度計一直顯示50度，是不是壞掉了啊，還是烤箱真的只有50度？」

▲原PO一看朋友傳的照片，就發現對方把烤箱溫度計擺錯地方，應該放在烤箱裡面。（圖／翻攝自《PTT》
▲原PO一看朋友傳的照片，就發現對方把烤箱溫度計擺錯地方，應該放在烤箱裡面。（圖／翻攝自《PTT》 ）
原PO聽完感到十分困惑，只好請朋友拍照給他看，確認到底是哪裡出錯。朋友傳來照片後，他才恍然大悟，原來朋友把溫度計放在烤箱「上」，而不是烤箱「內」，這讓他忍不住說「小姐，溫度計要放烤箱裡面啦，你放烤箱上面量到50度很正常吧」。

許多網友看完也紛紛笑說，「可能最近額溫槍用多了」、「是太常量體溫了嗎」、「是沒進去的部分啦」、「哈哈哈哈有笑有推」、「朋友真可愛XD」、「次回！友：一直沒懷上小孩，怎回事」、「笑死，朋友也太天才」、「量體溫習慣了吧」、「可能以為溫度計都要放上面」。（編輯：許智超）

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