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綠豆湯別浸泡直接煮！學會「2招」15分即出鍋：酥爛起沙

▲搜狐美食專欄《小茉莉美食記》表示，煮綠豆湯最忌諱「直接煮」或是「將綠豆浸泡後再煮」，他並傳授「2訣竅」，保證綠豆酥爛又起沙，且15分鐘就能出鍋。（圖／取自pixabay）
▲搜狐美食專欄《小茉莉美食記》表示，煮綠豆湯最忌諱「直接煮」或是「將綠豆浸泡後再煮」，他並傳授「2訣竅」，保證綠豆酥爛又起沙，且15分鐘就能出鍋。（圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 10:08:53

不少人在熱的時候喜歡喝冷飲、吃冰，但是經常吃冷飲不僅容易發胖，對牙齒也不好，這時候許多人便會在家自製「綠豆湯」，放入冰箱冷藏，涼涼地喝上一碗，既能祛火，又讓人神清氣爽。不過，煮綠豆湯看似簡單，其實也暗藏學問！近日搜狐美食專欄《小茉莉美食記》就表示，煮綠豆湯最忌諱「直接煮」或是「將綠豆浸泡後再煮」，他並傳授「2訣竅」，保證綠豆酥爛又起沙，且15分鐘就能出鍋。

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《小茉莉美食記》指出，綠豆質地較堅硬，很多人在煮綠豆湯時都需要很長時間才能煮爛，有的人會在煮綠豆之前先用水浸泡，但是在浸泡過程中難免會造成營養流失，夏季經常要喝到綠豆湯，每次浸泡也是挺麻煩的。另外在煮綠豆湯時，經常會出現綠豆湯發紅的現象，非常影響食慾，因此，她便不藏私的跟大家分享煮綠豆湯2個小技巧。

▲搜狐美食專欄《小茉莉美食記》表示，煮綠豆前，要先將綠豆放入冰箱冷凍至結冰，且最好不要用「鐵鍋」，可改用砂鍋、不銹鋼鍋或高壓鍋，因為綠豆中的一些物質與鐵離子結合後會發生反應，使湯色變深。（圖／取自pixabay）
▲搜狐美食專欄《小茉莉美食記》表示，煮綠豆前，要先將綠豆放入冰箱冷凍至結冰，且最好不要用「鐵鍋」，可改用砂鍋、不銹鋼鍋或高壓鍋，因為綠豆中的一些物質與鐵離子結合後會發生反應，使湯色變深。（圖／取自pixabay）

其一，煮綠豆前，要先將綠豆放入冰箱冷凍至結冰，當然在冷凍的時候要保留一些水分。有些人會覺得這一步反而浪費時間，《小茉莉美食記》建議，大家可再平時準備一些清洗好的綠豆，每次按照需要用的量，冷凍在冰箱裡，隨取隨煮就非常方便了。另外，綠豆煮得時間越久，其營養流失越多，這也是為何綠豆要盡量在短時間內煮好的原因。

其二，若想要使煮好的綠豆湯色澤不變紅，那麼在煮綠豆湯時最好不要用「鐵鍋」，可以改用砂鍋或是不銹鋼鍋，當然也可以用高壓鍋，因為綠豆中的一些物質與鐵離子結合後會發生反應，使湯色變深。《小茉莉美食記》透露，最簡單有效的方法就是在煮綠豆湯時加入一些檸檬汁或白醋，調節一下酸鹼度，但是量絕對不能太多，以免影響味道。（編輯：許苡晴）

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