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獲中央配發9800劑莫德納疫苗　侯友宜：不夠讓123類施打

▲新北市長侯友宜今（9）日向中央喊話，這批莫德納絕對不夠新北市的1、2、3類人員施打，希望中央能多配發一點疫苗給新北。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲新北市長侯友宜今（9）日向中央喊話，這批莫德納絕對不夠新北市的1、2、3類人員施打，希望中央能多配發一點疫苗給新北。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-09 11:21:41

首批15萬劑的莫德納疫苗在5月28日抵達台灣後，昨（8）日完成封緘並陸續配發，新北市則分配到9800劑；新北市長侯友宜今（9）日向中央喊話，這批莫德納絕對不夠新北市的1、2、3類人員施打，希望中央能以戰略部署的策略，考量疫苗數量的配發。

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侯友宜表示，這一批莫德納絕對不夠新北市1、2、3類的人員施打，離6月15日的第二批只有4天時間，希望中央能以戰略部署的策略，考量疫苗數量的配發；此外，針對雙北高風險的族群，例如長照機構的照顧者、被照顧者，及洗腎病患、75歲的長者，都能配發疫苗施打，讓他們能夠得到完整的保護。

衛生局補充，新北昨日先收到5700劑的莫德納疫苗，另外的4100劑的疫苗預計明（10）日到貨，陸續會將疫苗配送至新北17家的專責醫院；接種對象包括新冠肺炎專責醫療院所直接照顧確診、疑似個案第一線工作人員，及非直接照顧確診，並視接種的情形，逐步放寬至第一類醫事及非醫事等工作人員接種。

針對淡水、泰山區的確診數升溫，除了民眾快篩外，市府還有什麼新的措施？侯友宜指出，市府已成立了機動快篩隊，呼籲民眾出來快篩，同時會更嚴格落實公有場域的管理；也呼籲民眾遵守警戒三級強化的規定，非必要的民生營業場所配合停業，並透過警政、社區志工體系及鄰里長的總動員，強化防疫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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