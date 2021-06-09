桃園啟動移工快篩　台達電打頭陣

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針對外籍移工防疫啟動固安專案，鄭文燦指出，這次外籍移工群聚感染，對高科技營運產生影響，因此竹竹苗成立防疫聯盟，竹科也展開外籍移工的篩檢計畫。桃園是外籍移工最大的聚落，市府勞動局精算，全國外籍移工有70萬9123位，桃園就有11萬7807人，其中產業移工高達9萬7166人，其他是社福移工，雇用移工的廠家事業單位有6千5百家，設有20位移工以上的宿舍超過8百個，近期市府勘查僱用50個人以上移工的事業單位或者50個人以上安置移工的宿舍，目前看起來仍然有一些分流計畫有待改善，會要求各移工單位、事業單位要做好改善，確保企業的營運安全。
鄭文燦提到，到場快篩是以採檢亭或採檢屏風的方式，前段作業是用標準快篩試劑，後段如果發現有陽性反應，會立刻做PCR，若PCR仍呈現陽性，經市府確認後就會送到集中檢疫所或防疫旅館。除了到場快篩，另外市府也在各工業區設置13個聯合快篩站，從明天開始陸續啟用，全市13家家醫院共同參與，將開放各大工業區廠聯會會員廠商預約篩檢。
鄭文燦表示，桃園市在上個階段非常謹慎的做好每一項防疫工作，也成功守住了雙北熱區的防線，現在竹竹苗成立了防疫聯盟，外籍移工群聚感染這一條防線也要守住，市府啟動固安專案執行預防性篩檢，希望能夠擴大讓桃園的企業安全營運，讓員工、企業及社區能夠三贏，中央也非常支持桃園的固安計畫，市府會一步一步按部就班把它完成。
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