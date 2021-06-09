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桃園啟動移工快篩　台達電打頭陣

▲桃園市今天啟動移工快篩，台達電龜山廠打頭陣。圖為廠區本國員工及外籍移工排隊等候篩檢。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市今天啟動移工快篩，台達電龜山廠打頭陣。圖為廠區本國員工及外籍移工排隊等候篩檢。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-09 12:57:09

桃園市啟動移工快篩，今（9）日上午第一場由市府媒合醫師公會前往台達電龜山廠區執行快篩作業。市長鄭文燦表示，桃園市的外籍移工有9萬7千人，是全台最多，雇用100人以上移工的企業就有141家，因此推動企業快篩有其必要性。另外市府也在各工業區附近設置13處聯合快篩站，從明天起陸續起用，希望透過預房性篩檢，能有效守住移工群聚感染的防線。

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鄭文燦強調，台達電是綠能能源的領導廠商，在桃園有5個廠區，雇用員工高達6000人，疫情期間，企業要持續營運，必須要做好預防性的準備，因此市府推動企業快篩，媒合醫師公會團隊到廠區進行快篩，台達電跟市政府還有醫師公會已經做好準備，多廠區的快篩一樣可以進行得很順利。

針對外籍移工防疫啟動固安專案，鄭文燦指出，這次外籍移工群聚感染，對高科技營運產生影響，因此竹竹苗成立防疫聯盟，竹科也展開外籍移工的篩檢計畫。桃園是外籍移工最大的聚落，市府勞動局精算，全國外籍移工有70萬9123位，桃園就有11萬7807人，其中產業移工高達9萬7166人，其他是社福移工，雇用移工的廠家事業單位有6千5百家，設有20位移工以上的宿舍超過8百個，近期市府勘查僱用50個人以上移工的事業單位或者50個人以上安置移工的宿舍，目前看起來仍然有一些分流計畫有待改善，會要求各移工單位、事業單位要做好改善，確保企業的營運安全。

▲鄭文燦視察台達電龜山廠進行快篩作業。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦視察台達電龜山廠進行快篩作業。（圖／桃園市政府提供）
 

鄭文燦提到，到場快篩是以採檢亭或採檢屏風的方式，前段作業是用標準快篩試劑，後段如果發現有陽性反應，會立刻做PCR，若PCR仍呈現陽性，經市府確認後就會送到集中檢疫所或防疫旅館。除了到場快篩，另外市府也在各工業區設置13個聯合快篩站，從明天開始陸續啟用，全市13家家醫院共同參與，將開放各大工業區廠聯會會員廠商預約篩檢。

鄭文燦表示，桃園市在上個階段非常謹慎的做好每一項防疫工作，也成功守住了雙北熱區的防線，現在竹竹苗成立了防疫聯盟，外籍移工群聚感染這一條防線也要守住，市府啟動固安專案執行預防性篩檢，希望能夠擴大讓桃園的企業安全營運，讓員工、企業及社區能夠三贏，中央也非常支持桃園的固安計畫，市府會一步一步按部就班把它完成。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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