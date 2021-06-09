5名生鮮肉品攤商傳染疫　林右昌斷然再關成功、仁愛2市場

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林右昌今日緊急舉行線上記者會，表示成功市場再傳出豬肉攤商確診的案例，市府在昨日針對成功市場所有的攤商進行全面PCR核酸採檢，結果在186人中，檢出6個陽性確診，陽性率約3.2%；6個確診的案例，包括2個豬肉攤商、2個雞肉攤商、1個水產攤商，另1個是跟攤商有接觸的小吃業者。
林右昌指出，6個確診的案例中，有5個是生鮮肉品攤商，認為這是一個非常嚴重的警示，必須採取更積極的防疫作為，因此宣布成功市場延長休市到6月23日零時；另外，因其中1位豬肉攤商也在仁愛市場營業，因此仁愛市場也從今日晚上6時起休市到6月24日零時。
此外，從今日下午起，請所有攤商進行攤位的自主清潔，攤位一律用清潔的消毒藥水或酒精，進行徹底擦拭跟清潔，環保局在休市後，會進入市場進行全面的清消，接下來會針對仁愛市場攤商進行全面的PCR檢測。
林右昌強調，對於傳統市場一直非常關切及重視，也列為防疫的重點，在前一次成功市場休市的時候有3個攤商確診，全都是豬肉攤商，昨日又是豬肉攤商確診，引起市府高的度重視；經對攤商全面的PCR檢測後，發現確診者都是生鮮肉品的攤商，比例實在是太高。
林右昌認為，包括SARS跟這次新冠肺炎的疫情，都是從傳統的生鮮市場開始，很多傳染病或感控專家也提醒，傳統市場是病毒很容易滋生的場所，如果再加上通風不良、人潮等因素，很容易衍生傳播風險，尤其國人採買的時候，喜歡用手摸生鮮食品檢查新鮮度，很容易成為傳播感染源。
林右昌呼籲，各級政府都應該要嚴肅面對傳統市場的防疫問題，所有攤商也應該採取「雙罩一套」的防疫規格；尤其民眾採買時，不可徒手觸碰生鮮肉品，這樣才能做好市場防疫工作。
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