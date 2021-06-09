在家不無聊！動物園IG「超萌直播」　釣內行曝：有小禮物

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，全國三級警戒再延長至28日，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，然而，就有一名女網友在家雖無聊，不過也發現了臺北市動物園在IG（Instagram）上「現場直播」，讓眾人直呼「好療癒」。





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該名女網友昨（8）日在社群平台《Dcard》上「臺北市立動物園的IG」為題發文，表示她剛發現動物園竟然有專屬IG，會時常在線上直播動物們的狀態，而且還自嘲為「沒人氣動物園」，讓原PO直呼「太可愛了，好好笑喔，可以在家逛動物園，大家一起逛」！





▲一名女網友在社群平台《Dcard》上「臺北市立動物園的IG」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

另外，也有網友補充，「想推一下他們的youtube頻道，他們拍的片都短短的，很療癒，也可以知道動物們每天都在做什麼，還有保育員的工作有哪些，讚讚」、「最近也都是閒到發慌來看動物園的YouTube頻道，最近有好幾隻寶寶誕生喔！！小J當哥哥了！每天都在期待公布是公是母，要不要命名」、「ig直播很多時候會送小禮物喔！ 而且因為觀看人數少所以中獎機率超高的XD，即使現在不開放，他們每天都還是很努力的行銷，希望可以有更多人看到動物園的努力」。（編輯：郭佩蓉）



