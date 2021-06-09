COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

在家不無聊！動物園IG「超萌直播」　釣內行曝：有小禮物

▲全國升三級警戒，民眾在家防疫難免喊無聊，對此，就有女網友發現臺北市動物園會在IG直播，讓網友直呼「很療癒」。（圖／台北市動物園提供）
▲全國升三級警戒，民眾在家防疫難免喊無聊，對此，就有女網友發現臺北市動物園會在IG直播，讓網友直呼「很療癒」。（圖／台北市動物園提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 15:16:16

新冠肺炎（COVID-19）本土疫情持續延燒，全國三級警戒再延長至28日，政府也不斷呼籲民眾沒事待在家，然而，就有一名女網友在家雖無聊，不過也發現了臺北市動物園在IG（Instagram）上「現場直播」，讓眾人直呼「好療癒」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

該名女網友昨（8）日在社群平台《Dcard》上「臺北市立動物園的IG」為題發文，表示她剛發現動物園竟然有專屬IG，會時常在線上直播動物們的狀態，而且還自嘲為「沒人氣動物園」，讓原PO直呼「太可愛了，好好笑喔，可以在家逛動物園，大家一起逛」！

▲一名女網友在社群平台《Dcard》上「臺北市立動物園的IG」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名女網友在社群平台《Dcard》上「臺北市立動物園的IG」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「追蹤之後馬上分享，然後還看到壽山動物園也有，才發現這方面的ig真的很可愛欸！大家可以看一看，心情也會比較好喔」、「超可愛，已追，覺得看直播比大熱天去動物園好欸，可以近距離還可以盯著動物看很久」、「說到動物，動物星球的IG我也推」、「沒人氣動物園聽起來好可憐，哈哈哈哈」、「不能群聚只好線上看動物」、「超萌」。

另外，也有網友補充，「想推一下他們的youtube頻道，他們拍的片都短短的，很療癒，也可以知道動物們每天都在做什麼，還有保育員的工作有哪些，讚讚」、「最近也都是閒到發慌來看動物園的YouTube頻道，最近有好幾隻寶寶誕生喔！！小J當哥哥了！每天都在期待公布是公是母，要不要命名」、「ig直播很多時候會送小禮物喔！ 而且因為觀看人數少所以中獎機率超高的XD，即使現在不開放，他們每天都還是很努力的行銷，希望可以有更多人看到動物園的努力」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

指揮中心開放在家快篩揪出確診黑數，您認為是否太晚開始？

是，太晚了
不是，現在還來得及
76.47%23.53%
2021-06-09-2021-06-12

悶壞了！你對居家防疫管制疲乏了嗎?

不疲乏，互相配合，共同抗疫
疲乏，不升四級，漸漸無感了
66.23%33.77%
2021-06-08-2021-06-11

端午退車票不返鄉引爭議，您覺得端午連假要取消嗎？

要取消
不用取消
60.95%39.05%
2021-06-07-2021-06-10

三級警戒管制二度延長，此舉防疫政策你滿意嗎？

滿意
不滿意
29.16%70.84%
2021-06-07-2021-06-10
請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

請問您有規劃今年端午節暫停返鄉嗎？

繼續作答
疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

疫情下哪個狀況會讓你最憂心?

繼續作答
即時
推薦閱讀