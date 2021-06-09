點蚵仔煎備註加辣！一打開變「麻辣鍋」　男火大：誰敢吃

全台防疫三級管制延長至6月28日，不少遠端工作、在家上班上課的民眾也開始習慣動動手指叫外送，不過也因此傳出不少店家、顧客與外送員之間的糾紛，日前就有一名網友利用美食外送服務點了蚵仔煎並特地備註加辣，沒想到一打開卻發現整碗滿滿的都是「辣椒醬」，幾乎看不到蚵仔了，畫面曝光更掀起不少網友討論。

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這名網友在臉書社團《爆料公社公開版》發文表示，日前他利用美食外送服務點了一份蚵仔煎，第一次交代加辣但店家卻不知為何並沒有添加，沒想到這次再度於備註欄寫上要加辣，但一打開餐點卻發現，照片內的蚵仔煎的確被「加辣」，但整份容器內卻裝載著幾乎滿溢出來的辣椒醬，紅通通的模樣就像在吃麻辣鍋，只剩幾顆蚵仔稍微高於表面。

▲整份 蚵仔煎被辣椒醬加好加滿，幾乎看不到完整樣貌。 （圖／翻攝自《爆料公社公開版》）

看到自己滿心期待的小吃被辣椒醬「加好加滿」，原PO也忍不住爆氣表示「一般消費者看到蚵仔煎辣加成這樣誰敢吃？」，接著更無奈向店家喊話「不高興消費者反應可以說 ，沒必要這樣玩客人食物」。

不少網友看到離譜畫面也忍不住紛紛吐槽「不說還以為是廚餘勒」、「這是蚵仔麻辣鍋吧」、「沒看內文我以為是辣豆瓣醬，想說原PO怎麼單點醬料」、「老闆用心良苦，記得上次忘了加，這次就校正回歸還給您，佛心老闆，不計成本」、「真的是加好加滿了」。（編輯：楊智傑）