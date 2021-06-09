大竹南移工染疫案受關注　民團提重整防疫量能

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中央疫情指揮中心發言人莊人祥表示，京元電與超豐的移工是來自同一個仲介公司的 4個宿舍，4個宿舍有近 2000人會全數採檢。而許多在新竹科學園區上班的民眾，由於苗栗竹南電子廠的母公司大多集中在竹科，因此都相當擔心電子業移工感染危機。除了台積電沒有聘請外籍移工之外，科技公司均有聘請外籍移工，例如竹南的半導體設備廠、屬於泛鴻海集團的京鼎精密亦進行嚴密的防疫工作。另外，為了防堵疫情，竹科也提升防疫規格，竹科管理局已與新竹市政府合作設立竹科移工篩檢站，經國軍協助快速整備下，竹科移工篩檢站於5日啟用，讓園區移工就近分流篩檢。而桃園市亦啟動企業快篩計畫，今（9）日上午第一場由市府媒合醫師公會前往台達電龜山廠區執行快篩作業。市長鄭文燦表示，桃園市的外籍移工有9萬7千人，是全台最多，雇用100人以上移工的企業就有141家，因此推動企業快篩有其必要性。
據悉，京元電屬於科學園區上市公司，雖然由大型仲介公司管理的宿舍條件較佳，比起許多6-7坪空間住8-10人的宿舍，京元電宿舍一間人數可控制在 5人以下，相對狀況好一些。但同個國籍的移工，下班後難免會有同鄉聚會的情事，因而出現跨公司、跨廠區感染。除了宿舍管理之疑慮，未來防疫量能是否足夠，也是民間團體關注的焦點。
TIWA國際勞工聯盟日前發表聲明建議指揮中心重整防疫量能，「此次群聚感染事件發生後，我們應該重新檢視，防疫旅館或集中檢疫所的數量是否足夠？來台的移工都是無根基的異鄉人，這71萬人不可能擁有一人一室的隔離條件，而其雇主也未必能夠自備足夠的隔離空間，假使移工社群有更大規模的感染發生，我們的公共資源（集中檢疫所與防疫旅館）有沒有足夠的量能承接？這些問題需要具體的盤整計算，才能應對未來可能更嚴峻的情況。」完整的聲明可詳見該聯盟之社群平台。
移工和新住民團體如對疫情狀況有深入興趣，亦可參照四方報團隊早先的報導《移工防疫新制上路！民團曝長期忽略移工宿舍問題之後果》，共同關注移工議題。
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