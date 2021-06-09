桃園確診足跡出爐　鄭文燦：降載跨縣市移動

桃園今（9）日新增15例本土確診，市府公布確診者5月17日至6月7日期間足跡，範圍從龜山、八德、桃園、大溪到平鎮，包括多次上榜的大湳市場、大溪市場、大潤發，另外還有多家水果專賣店、藥局及麵包店也入列。
記者李春台/桃園報導
2021-06-09 16:56:36
市府公布確診者最新足跡，龜山區有樂樂聯合藥局、桃欣商店、四季田鮮果量販廣場；八德區有珍果鮮市集、大湳市場、全球藥局八德佳美店、立即購五金百貨八德中山店；桃園區為富發牌桃園火車站店、愛上糕點小舖、夏咪雅烘焙工坊、三陽食品；大溪區有小曙光麵包、大溪第一公有零售市場、田心藥局、小寶團購大溪店；另外還有大潤發平鎮店。
衛生局統計，桃園今日新增15例本土個案，年齡介於10多歲至60多歲之間，確診者接觸者9人、調查中6人，其中有6人為家庭感染事件，其餘9人為獨立個案，至今全市累計確診627人，居家隔離列管1257人。
市長鄭文燦指出，在今日公布的確診個案中，有3位曾到外縣市參加家祭後染疫，跨縣市家庭感染已經成為另外一個感染途徑，他特別呼籲跨縣市活動一定要減少，不管是聚會或家庭活動，甚至聚餐一定要停止，尤其端午節快到了，降載跨縣市移動非常重要，雖然今天的15名個案大部份都可以追蹤到感染途徑，但疫情還未結束，高強度的管制仍需進行讓確診個案數能慢慢降下來。
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