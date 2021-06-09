老闆要求員工上繳紓困金：「該被紓困的是雇主」 網怒了
COVID-19疫情帶來的影響不光是直接威脅確診病患的健康，整個社會拚防疫降低流動，對各行各業的經濟民生都造成莫大衝擊。行政院推紓困4.0方案，就是希望值此非常時刻，幫助所有生活可能遭受困難的民眾。但卻有網友抱怨，自己朋友的老闆要求員工們「上繳紓困金」，揚言「該被紓困的是雇主」，老闆與員工的對話紀錄曝光後，讓許多網友看了都怒了，直呼「太扯了吧！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-09 17:24:59
有位網友在PTT發文，爆料自己的朋友擔任送餐洗碗工，最近準備提離職，老闆卻要求上繳紓困金，理由是公司一直把員工投保在職業工會，所以員工們才能快速領到紓困金。而從原PO分享的對話記錄可以看到，老闆先是強調「當老闆在疫情下是很苦的，不是故意跟你們爭論」，接著又解釋「你已經有申請到了（指紓困），但保費不是你繳的啊！...重點發薪水的人是我，你不是自營業者啊」。
而員工表示想去找勞工局「詢問」，老闆則認為「不用多跑一趟」，因為這是「員工跟老闆之間認知默契的問題」，更揚言公司也有勞資顧問，還強調「該被紓困的是雇主，疫情嚴峻也不曾拖到你的薪水」。最後還建議員工，「去問一問也好～未來當老闆也能夠保護你自己～越問越多後，你就知道當老闆的無奈了！」
網友紛紛站在支持勞工的立場，在底下留言怒轟說，「超厚臉皮，說不定自己也去申請企業紓困」、「當老闆當到這麼不要臉」、「台灣奇觀，太扯了吧」、「老闆回覆得很理直氣壯耶，到底憑什麼」、「笑死，直接去勞工局申訴」、「公司沒幫員工保勞健保已經先違規了，就算有保職業工會也是低報，也可以檢舉」、「不是逃漏稅的話我想不出幹嘛去工會保的理由」、「自己不保勞健保，美化成自己很佛心」、「這個可以直接檢舉了吧，連員工的紓困金都不放過」。（編輯：倪浩軒）
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