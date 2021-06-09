新北無法快速、有效壓制疫情　侯友宜爆關鍵因素

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侯友宜表示，新北目前有4515人居家隔離，確診人數為5175例，以板橋1122例為多，其次是中和820例、三重634例；此外，今日新增123例的確診個案，以板橋的28例最高，其次為中和26例、永和20例，呼籲熱區高風險的民眾進行快篩，昨日共篩檢4346人，創單日篩檢的新高，並抓到46個隱藏無症狀的確診者，陽性率為1.1%。
針對家庭群聚的感染，侯友宜認為，這是因為中央系統的塞車，讓地方市府無法確實的掌握訊息，尤其無法擴大的匡列、居家隔離，讓家庭群聚的感染不斷延伸，讓這樣的傳播鏈，加速疫情的嚴重性，5月22日以前的數據，讓地方政府無法做精準的準備與掌控；從新北熱力的發展圖來分析，「5月22日就快速的大爆發」，地方無法接獲中央的確診個案，造成資訊上的落差，也是導致無法快速、有效壓制疫情的重要關鍵因素。
侯友宜解釋，校正回歸不是只到5月22日，而是連續執行16天，雖新北也採取很多的防疫作為，包括設置熱區防疫中心、高風險里及廣篩的方式，花更多的力量控制疫情，但坦承很多的確診者，沒有得到政府適度的關心，或送到集中檢疫所、醫院，因而產生非常多的抱怨，「地方一定要概括承受，因為確實有資訊的落差」，目前系統已回歸正常，沒有疫情資訊的落差，「相信一定可以把工作好好的做好！」
侯友宜強調，「我們是跟病毒（時間）在賽跑」，只要發現有確診的病例，同時做好有效匡列、擴大隔離的基本功，一個（確診個案）出來就馬上撲滅、掌控，就不會發生家庭群聚的感染；因為做PCR、上傳系統delay，無形中讓校正回歸長達5、6天的時間，導致傳播鏈不知道已傳播多久，這是地方政府碰到的挑戰與困難，經過16天的校正回歸，已逐漸的解決問題，「目前控制好疫情，才是做重要的事。」
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