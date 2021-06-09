石門水庫水位增22米！11天內「對比畫面」曝光 網嗨翻
上週台灣受到梅雨鋒面的影響，全台各縣市皆有大量降雨，更緩解了長期以來的旱象。其中石門水庫在這波降雨後，蓄水率重回3成，一旁裸露的泥地、草皮也重新被淹沒，更讓不少民眾直呼「好開心」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-09 17:48:29
肩負桃園和新竹地區供水重責的石門水庫，在5月30日時水位曾一度剩下202.89公尺，蓄水量1551萬公噸，蓄水率僅7.66%也是今年最低點。不過在此波梅雨鋒面的降雨過後，今（9）日下午5點時，石門水庫的蓄水率重回35.2%，有效蓄水量為7137萬公噸。
不少網友也紛紛在《桃園智慧旅遊雲Taoyuan Travel》的石門水庫即時直播中大讚「乾乾的泥地跟草皮都快淹沒了」、「水開始淹過草坪了」、「掰掰草皮，沒事就別再冒出頭了」、「旱象雖然緩解，但還是要節約用水！」
除了石門水庫之外，包含苗栗的明德水庫、南投的日月潭水饋及霧社水庫、中部的湖山水庫、南部的南化水庫等等，有效蓄水量也都重新站回五成。
而日前氣象達人彭啟明也表示，雖然水庫水位還是較低，但至少可以撐到七月底。且後續隨西南季風發展，台灣將會進入典型雨季，但因為鋒面北抬，太平洋高壓也暫時還沒有立即西伸的趨勢，西南季風雖然已經延伸到南海，仍尚未充沛。台灣附近的天氣要等到6月中下旬，各方勢力重新再開始發展，主導大致上還是以太平洋高壓為主，預期6月中下旬會逐步西伸過來，台灣也正式進入夏季的天氣型態。（編輯：潘毅）