媽衝好市多大補貨！3女兒全傳LINE點「1物」　對話被推爆

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只見畫面中，原PO先是詢問女兒們「要買什麼？」大女兒、二女兒和小女兒分別以英文、表情符號和日文，都表明想要豬腳，這也讓當媽媽的她搞笑直呼「受不了我的三個女兒，然後不約而同的都要豬腳！」
但難過的是，原PO走到販賣豬腳的熟食區時，才發現架上已經一片空，「偏偏就偏偏今日已完售，抱著遺憾離開賣場」，但女兒幽默的表達方式，也讓她好奇詢問大家「古靈精怪的三個女兒，家裡也有搞怪小孩嗎？」
貼文曝光後，立馬引來不少人笑翻留言，「好棒的媽媽， 可惜沒有一個孩子會中文。」、「多國語言...（語言能力白痴的我淚奔....」、「是說怎麼不開一個群組XD」、「發現版主一家只有媽媽是台灣人」、「還好只有3個女兒。不然下一個是德文法文西班牙文阿拉伯文」、「當媽媽的基本技能已經進階到要多國語言了嗎？面試門檻好高」、「各個語言最厲害的是媽媽」；但也有網友表示「如果是指吃的豬腳pork knuckle會比較好，Pig通常指還活著整隻的豬」、「ぶたあし指的是活體豬的腳」。（編輯：陳雅雲）
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