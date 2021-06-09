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媽衝好市多大補貨！3女兒全傳LINE點「1物」　對話被推爆

▲一名媽媽到美式賣場「好市多」補貨，當下就詢問三位女兒想買什麼，沒想到女兒們都點名同種美食，讓她笑喊「受不了我的三個女兒！」（示意圖／公關照片）
▲一名媽媽到美式賣場「好市多」補貨，當下就詢問三位女兒想買什麼，沒想到女兒們都點名同種美食，讓她笑喊「受不了我的三個女兒！」（示意圖／公關照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-09 18:29:30｜2021-06-09 18:34:19

不少民眾十分喜愛逛大賣場，不僅能採買生活必需品，還能在美食區享受熟食，近年來美式大賣場「好市多」就因商品多樣以及價格優惠的特點，吸引相當多消費者前往採購。不過，就有一名媽媽指出，自己到好市多補貨，當下就詢問三位女兒想買什麼，沒想到收到的回答，讓她搞笑直喊「受不了！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示因正值防疫期間，家中協調每位家人輪流兩週採買一次，而這次剛好輪到她幫忙補貨。不過，她透露到賣場後，曾傳訊詢問三位女兒想買什麼，沒想到收到同樣的回覆，隨後她也貼出對話截圖。

只見畫面中，原PO先是詢問女兒們「要買什麼？」大女兒、二女兒和小女兒分別以英文、表情符號和日文，都表明想要豬腳，這也讓當媽媽的她搞笑直呼「受不了我的三個女兒，然後不約而同的都要豬腳！」

▲大女兒、二女兒和小女兒（由左至右）分別告知原PO想買豬腳。（圖／翻攝Costco好市多
▲大女兒、二女兒和小女兒（由左至右）分別告知原PO想買豬腳。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
但難過的是，原PO走到販賣豬腳的熟食區時，才發現架上已經一片空，「偏偏就偏偏今日已完售，抱著遺憾離開賣場」，但女兒幽默的表達方式，也讓她好奇詢問大家「古靈精怪的三個女兒，家裡也有搞怪小孩嗎？」

▲媽媽發現豬腳早已完售。（圖／翻攝Costco好市多
▲媽媽發現豬腳早已完售。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文曝光後，立馬引來不少人笑翻留言，「好棒的媽媽， 可惜沒有一個孩子會中文。」、「多國語言...（語言能力白痴的我淚奔....」、「是說怎麼不開一個群組XD」、「發現版主一家只有媽媽是台灣人」、「還好只有3個女兒。不然下一個是德文法文西班牙文阿拉伯文」、「當媽媽的基本技能已經進階到要多國語言了嗎？面試門檻好高」、「各個語言最厲害的是媽媽」；但也有網友表示「如果是指吃的豬腳pork knuckle會比較好，Pig通常指還活著整隻的豬」、「ぶたあし指的是活體豬的腳」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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