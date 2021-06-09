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快訊》規勸戴口罩引殺機　八德移工宿舍驚傳殺人

▲八德一處移工宿舍今天傍晚因為規勸戴口罩發生爭吵，進而引發殺機造成一名越南移工胸口及手臂被割傷。（圖／記者李春台翻攝）
▲八德一處移工宿舍今天傍晚因為規勸戴口罩發生爭吵，進而引發殺機造成一名越南移工胸口及手臂被割傷。（圖／記者李春台翻攝）

記者李春台/桃園報導

2021-06-09 22:01:38｜2021-06-09 22:21:23

位於桃園市八德區後庄街一處外籍移工宿舍，今（9）日晚間7點左右驚傳殺人案。一名大訊科技公司的黎姓越南籍移工因為廠區有人發燒，被公司要求回宿舍待命，但回到宿舍後發現另一名越南阮姓移工未戴口罩，因為害怕染疫，要求同鄉戴上口罩卻引發爭吵，竟然持刀將同袍割傷，隨後逃逸。傷者送至醫院緊急救治包紮後由在台灣的阿姨帶回休養。

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據宿舍內知情人士透露，今天晚上原本在宿舍的移工都應該要赴廠區加班，但臨時因為廠內有人發燒，公司將原本要加班的移工安排回宿舍待命，但卻因為宿舍內有一名阮姓移工未戴口罩，黎姓移工要求阮姓同鄉戴上口罩，沒想到卻因此引發爭吵，憤而持刀將未戴口罩的阮姓移工殺傷。這名殺人的移工行兇後逃逸，八德警方正調閱監視器追捕中，被殺的阮男則被送到醫院，經過急救包紮後，由他在台灣的阿姨帶回家休養。

▲發生鬥毆的宿舍房間，地板滿是傷者的血跡。（圖／記者李春台翻攝）
▲發生鬥毆的宿舍房間，地板滿是傷者的血跡。（圖／記者李春台翻攝）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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