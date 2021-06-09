影／新北秀總體趨勢圖溯源　侯友宜：疫情沿萬華周遭擴散

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侯友宜表示，全新北15行政區199個的「高風險里」，呼籲熱區高風險的民眾一定要出來廣篩，找出更多無症狀的潛在感染源，熱區中、低風險的民眾，要保持更低度的活動，有效杜絕家庭跟職場的傳播鏈；此外，依據總體趨勢圖來找溯源的分析，找出相對應的趨勢圖，做好相關的對策。
侯友宜說，總體的趨勢圖以雙北為主，高風險的「熱區」要廣篩找潛在感染者，低風險「冷區」則要保持更低度的活動；疫情以萬華為中心，圍繞新北的三重、中永和、板橋，呈現高風險的區域，且每10萬人的確診者來看，從萬華延伸到北市大同、中正區，及新北的三重、中永和、板橋，甚至擴及到新莊。
侯友宜認為，疫情沿著萬華的周遭，進行區域的擴散，由於雙北是一個生活圈，在交通、生活的方式，及所有的接觸都是以萬華為中心，往外擴散，新北的疫情是緊密與萬華結合在一起；此外，新北的疫情趨勢是有往下降，但大家絕對不能掉以輕心，全力的備戰。
台灣有300多人染疫死亡，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中都為此口頭道歉的看法？侯友宜指出，非常難過與不捨有，疫情讓這麼多的民眾死亡：至於中和區的四季紙品發生群聚感染，市府匡列多少位的本國、外籍移工？侯友宜回應，匡列1位本國勞工、11位外籍移工，相關的都已處理好。
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