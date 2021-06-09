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影／新北秀總體趨勢圖溯源　侯友宜：疫情沿萬華周遭擴散

▲侯友宜指出，依據總體趨勢圖來看，疫情沿著萬華的周遭進行區域的擴散；讓圍繞在萬華的新北三重、中永和、板橋與新莊，成為高風險的區域。（圖／新北市政府新聞局提供）
▲侯友宜指出，依據總體趨勢圖來看，疫情沿著萬華的周遭進行區域的擴散；讓圍繞在萬華的新北三重、中永和、板橋與新莊，成為高風險的區域。（圖／新北市政府新聞局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-09 23:10:18

新北市長侯友宜今（9）日今日下午主持防疫會議時指出，新北從5月17日至6月8日，總共篩檢43076人，其中快篩陽性有887人，陽性率2.1％；呼籲熱區的高風險民眾應進行快篩，以有效阻斷傳播鏈。

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▲新北從5月17日至6月8日，總共篩檢43076人，其中快篩陽性有887人，陽性率2.1％。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北從5月17日至6月8日，總共篩檢43076人，其中快篩陽性有887人，陽性率2.1％。（圖／新北市政府衛生局提供）
 

侯友宜表示，全新北15行政區199個的「高風險里」，呼籲熱區高風險的民眾一定要出來廣篩，找出更多無症狀的潛在感染源，熱區中、低風險的民眾，要保持更低度的活動，有效杜絕家庭跟職場的傳播鏈；此外，依據總體趨勢圖來找溯源的分析，找出相對應的趨勢圖，做好相關的對策。

侯友宜說，總體的趨勢圖以雙北為主，高風險的「熱區」要廣篩找潛在感染者，低風險「冷區」則要保持更低度的活動；疫情以萬華為中心，圍繞新北的三重、中永和、板橋，呈現高風險的區域，且每10萬人的確診者來看，從萬華延伸到北市大同、中正區，及新北的三重、中永和、板橋，甚至擴及到新莊。

侯友宜認為，疫情沿著萬華的周遭，進行區域的擴散，由於雙北是一個生活圈，在交通、生活的方式，及所有的接觸都是以萬華為中心，往外擴散，新北的疫情是緊密與萬華結合在一起；此外，新北的疫情趨勢是有往下降，但大家絕對不能掉以輕心，全力的備戰。

台灣有300多人染疫死亡，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中都為此口頭道歉的看法？侯友宜指出，非常難過與不捨有，疫情讓這麼多的民眾死亡：至於中和區的四季紙品發生群聚感染，市府匡列多少位的本國、外籍移工？侯友宜回應，匡列1位本國勞工、11位外籍移工，相關的都已處理好。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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