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冷氣每天爽吹！他攤開電費「亮眼數字」　眾秒懂：就說吧

▲原PO攤開4月份起至6月的電費帳單，發現電費僅需572元。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲原PO攤開4月份起至6月的電費帳單，發現電費僅需572元。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-10 09:14:37

台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。對此，一名網友在臉書社團《爆廢公社公開版》提到，家中2人每天吹冷氣，收到最近一期的電費帳單，一攤開「亮眼數字」讓全場網友忍不住驚呼「怎辦到的？」

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原PO表示，收到期待已久的電費帳單，家中兩個人住在2、3樓，且冷氣睡前每天開，攤開4月份起至6月的電費帳單，發現電費僅需572元，他笑稱「等6月份的來我再拍」。

▲原PO攤開4月份起至6月的電費帳單，發現電費僅需572元。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
▲原PO攤開4月份起至6月的電費帳單，發現電費僅需572元。（圖／翻攝自《爆廢公社公開版》）
貼文一出，隨即引發熱烈回響，網友紛紛回應「怎辦到的？」「我家只吹電風扇，就要1千多了」、「比我手機費還便宜」、「夏季電費從6月開始～9月底計價會不一樣」、「我們一個月電費3096元，小小房間而已，拜託有省電達人可以教教我嗎？」

對此，有內行網友秒懂，全是因為裝了變頻冷氣，「我開一整天，也才700多」、「換變頻的，價格會讓你驚訝到不行」、「電器新舊跟冷氣變頻與否，直接影響電費」、「就說真的要換變頻的吧」、「變頻不要開開關關真的省電」。

事實上，台電曾在臉書粉絲團提到，省電有感的方式，就是改用變頻冷氣，選擇能源效率第1級＋CSPF值高的機種最省電。變頻冷氣跟傳統的定頻冷氣差別在於，當室內溫度降到設定溫度時，定頻的壓縮機會停止，當室內溫度上升又再次運轉；而變頻則改以較低頻運轉，減少開跟關壓縮機次數來省電。（編輯：賴詠璿）

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