出國打疫苗真的可行？台裔外籍留學生曝背後流程 (上)

我是廣告 請繼續往下閱讀
由於美國近期宣布預計在7月4日國慶日以前讓總人口數的70%都完成注射疫苗，許多握有雙重國籍的台灣人或有多餘閒錢的民眾選擇飛往國外接種疫苗。
雖然疫苗看似在美國更容易取得，然而也沒有完全的保障遊客抵達後有機會接收疫苗。不過對於那些已經在美國又有身分的人，疫苗接種真的這麼容易嗎？
與The China Post訪問中，一位在馬里蘭大學就讀的23歲學生分享道他是如何迅速及不費力的輕鬆接種疫苗。
洪凱俞在台灣疫情爆發時仍在美國就學，然而因為他預計於五月底返台，決定在美國先打好疫苗，以避開傳染風險。
根據洪凱俞所述，要接種疫苗只需要先登入馬里蘭州政府的官方網站報名。
雖然他擁有美國籍，然而洪凱俞表示在當地似乎沒有明顯的國人優先權；反倒他只需要填入一些個人基本資料，等待一到兩週後馬上收到訊息要他登記正式的施打日期。
當日，他前往政府設置在地鐵停車場的暫時疫苗接種站，只要出示他的身分證和QR code證明他的預約單就可以接種。他被帶到一旁的小椅子，不用兩三下工夫就成功獲得第一劑疫苗。他表示「這整個過程只需要5分鐘左右」。
施打完疫苗後，他被要求在現場等候15分鐘，確定沒有任何副作用後就可以回家了。很快地，他又再收到一封訊息告訴他三週後可以再回去接種第二劑疫苗。
針對許多人擔憂這麼多人為了疫苗在美國和台灣來回飛是否增加感染機率，洪凱俞認為不會。「只要來自台灣的病毒沒有變異，都不會再帶來嚴重的病毒傳播。」他同時也指出，台灣雖然近期新增了許多確診案例，但與其他國家相較下，台灣現在並沒有想像中那麼嚴重。「只要大家做好防疫措施，我相信大家一定可以撐過去的。」
更多新聞請看The China Post