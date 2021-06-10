獨／徐仁國消失2年暴瘦　親解原因「我想大家都知道」

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《某一天滅亡來到我家門前》故事講述能讓萬物毀滅的死神滅亡（徐仁國 飾），聽到因罹癌生命只剩3個月的東景（朴寶英 飾）許下「世界毀滅」的願望後，2人簽訂為期100天的生死契約的故事。滅亡表示願意為女生實現願望，若毀約的話，對方最愛的人就會死去，東景為了保護唯一的家人弟弟，決定讓自己愛上滅亡，2人經過一個多月的相處「日久生情」；但最新集數中，東景不想拖累身邊愛她的所有人，與滅亡僅交往1天就分手，不告而別並隱居海邊小屋。
徐仁國2018年演完《從天而降的一億顆星》後，期間只客串《Abyss》、《如蝶翩翩》等劇，《滅亡》是他睽違2年多再主演的電視劇，好久不見的他模樣明顯消瘦，問起徐仁國消失螢光幕的期間，是否刻意瘦身？他僅表示有在固定運動以及注意飲食，但沒有所謂的瘦身祕訣，「方法都差不多，運動跟食療是不變的法則，我想大家應該都知道」。
朴寶英透露，若自己只剩下100天可活，她會以平常心對待，把每一天過得更充實，「比起說去做一些特別的事，我更希望能珍視一些平凡的日常，常懷感恩之心」。她飾演的東景個性善良，總是報喜不報憂，罹癌也未向任何人透露，打算默默死去不給他人帶來麻煩，直到遇見男主角滅亡才體會到愛人與被愛的感覺，決定利用剩下的100天審視自己，朴寶英表示：「希望各位觀眾在收看電視劇的同時，也能像東景一樣，思考一下如果自己也只剩下100天的時間，各位將會如何度過。平凡日子裡的每一分每一秒都值得被珍惜。」
問起2人若疫情過去後，有無機會訪台會粉絲或旅遊，朴寶英對此題未作出回應；徐仁國因訪台過2次，但最後一次訪台時間為2014年，對台灣的人事物印象模糊，他表示等待疫情過去後，有機會會再訪台，「希望能與台灣的粉絲一起製造一些新的回憶」。《某一天滅亡來到我家門前》每周一、二獨家於愛奇藝國際站播出。
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