雙和、恩主公醫院發生院內群聚感染　侯友宜：都在控制中

我是廣告 請繼續往下閱讀
雙和醫院發布新聞指出，護理師6月8日自覺有上呼吸道的症狀，至急診就醫採檢，昨（9）日報告確診陽性後，院方隨即進行全區醫護、病人及陪病者採檢及相關的隔離措施；今日該區核酸報告結果顯示共4名病人、3名陪病者及2名護理師報告呈現陽性，初步研判感染源應為該區某位病人病況陰轉陽導致。
雙和醫院說，本事件屬院內的群聚感染，初步判斷無其他單位受波及，也於第一時間通報衛生主管機關，目前無封院的必要性；為維持新北市重症醫療量能，自今日起啟動住院降載計畫，門診入院服務暫停，急診住院僅收治急重難症病人與確診病人，急診入院前均需進行PCR的篩檢，門診服務維持降載。
對於恩主公醫院的院內群聚感染事件，新北市政府衛生局今日證實，感染事件的指標個案為男性病人，5月22日住進三峽恩主公醫院11樓一般病房，當時病人的PC為陰性；不過，病人5月28日X光檢查時發現，胸部的狀況變差，再度採檢PCR，29日檢驗結果出爐為陽性確診，病人轉至負壓隔離病房治療。
衛生局統計，前恩主公醫院病房群聚感染的事件，共7名確診，包括4名病人、1名看護、1名照服員及1名護理師，其中一名92歲的病人確診當日死亡；疫情調查並已匡列71人居家隔離，包括36名醫護人員，病人接觸者有35人，局內與衛福部疾病管制署的醫師，都已了解院內群聚感染的事件。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。