執行高風險工作　鄭文燦贊成檢察官法醫優先施打疫苗

針對數量有限的疫苗，桃園市長鄭文燦今（10）日主持防疫會議表示，市府會按照中央訂的標準制定疫苗施打順序，盡量讓疫苗發揮最大效益。另外對於需執行確診死亡個案勘驗或火化的檢察官、法醫或殯葬業者，也屬高風險工作者，他贊成將其納為優先施打範圍。
記者李春台/桃園報導
2021-06-10 13:01:06
鄭文燦表示，接下來的疫苗包括莫德納8500劑，只發給11家責任醫院，並沒有擴及到一般的診所，11家責任醫院必須要以第一線醫護人員為優先，希望能夠以這個原則標準來施打；再下一輪AZ疫苗配賦下來後，中央規定了新的公費接種對象順序表，包括第7類將老師、托育人員跟運輸、倉儲物流業等擴大納入，市府會按照中央訂的標準來制定疫苗施打的順序。
鄭文燦指出，由於近期多起案例都是死後才驗出確診，執行驗屍及火化工作的第一線檢察官、法醫及殯葬業者都曝露在高風險中。鄭文燦表示，按照傳染病防治法規定，確診病患或者是疑似病患都必須要在24小時內火化，所以從法醫的勘驗，到檢察官的勘驗，到殯葬所火化人員執行遺體的火化，這個部分都是高風險的，他贊成應該要納為優先施打對象。
鄭文燦表示，殯葬所的部分，桃園市已經在去年規定，這種類型的火化要穿防護衣或隔離衣，因為國外有很多執行確診病患遺體的火化或者是勘驗的時候被感染，類似這樣的個案蠻多的，因此在優先順序上，他認為檢察官、法醫，或者是殯葬所執行確診病患火化的人應該列為優先。
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